Ekonomi

Sewing'den Avrupa Ekonomisine Uyarı

13.01.2026 12:24
Deutsche Bank Başkanı Sewing, reform yapılmazsa Avrupa'nın durgunluk riskiyle karşılaşacağını açıkladı.

Haber: İlhan Baba

(BERLİN) – Deutsche Bank Yönetim Kurulu Başkanı Christian Sewing, Almanya ve Avrupa ekonomisinin kapsamlı reformlar yapılmaması halinde yapısal bir durgunluk riskiyle karşı karşıya olduğunu söyledi. Sewing, bürokrasinin azaltılması, sosyal güvenlik sistemlerinde reform ve güçlü bir yatırım hamlesinin kaçınılmaz olduğunu vurguladı.

Berlin'de bankasının düzenlediği resepsiyonda konuşan Sewing, küresel düzenin hızla değiştiğini belirterek, "Kural temelli dünya düzeni çok hızlı bir şekilde parçalanıyor. Çoklu bir dönüm noktasının içindeyiz" dedi. Sewing, Almanya ve Avrupa'nın karşı karşıya olduğu zorlukların büyüdüğünü ifade ederek, 2026'nın "yeni bir başlangıç yılı" olması çağrısında bulundu.

ABD ve Çin'in kendi çıkarları doğrultusunda hareket ettiğini kaydeden Sewing, Washington'un Avrupa'nın hassasiyetlerini artık dikkate almadığını, Çin'in ise kendi tedarik zincirlerini oluşturduğunu söyledi. ABD'nin yüksek teknoloji çiplerine erişimi sınırladığını, Çin'in nadir toprak elementlerinin ihracatını kısıtladığını hatırlatan Sewing, bunun Avrupa sanayisini, özellikle otomotiv sektörünü doğrudan etkilediğini belirtti.

Avrupa kendini olduğundan daha küçük görüyor diyen Sewing, Avrupa'nın güçlü araçlara sahip olduğunu ve bunların daha kararlı biçimde kullanılması gerektiğini ifade etti. Sewing, "Yeni dünya düzeninde ancak gücünü gösterebilenler ciddiye alınır" dedi.

Sewing, bürokrasiyle mücadele, iş gücü piyasasında esneklik, emeklilik başta olmak üzere sosyal sistemlerin reformu, şirketler için vergi indirimi ile altyapı, savunma ve teknoloji yatırımlarının öncelik olması gerektiğini vurguladı. Avrupa'da iç pazarın ve sermaye piyasalarının tamamlanmasının da kritik önemde olduğunu kaydetti.

Kaynak: ANKA

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.