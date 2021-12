Seydişehir Belediye Başkanı Tutal, hemşehrilerini ak masada karşıladı - Son Dakika

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, haftanın ilk gününde mesaisine ak masada başladı.

Tutal, belediyeye gelen vatandaşlara kendilerine nasıl yardımcı olabileceğini, istek ve taleplerini dinledi.

Vatandaşlarla çeşitli ortamlarda bir araya gelen ve her fırsatta talep ve isteklerini dinleyen Tutal, mesai mefhumu gözetmeden çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Gönül belediyeciliğini halkla yaşadıklarını ve yaşamaya devam ettiklerini belirten Tutal, şöyle konuştu:

"Bu güvene layık olmaya devam edeceğiz. Bu sebeple gönül belediyeciliği, her zaman ilçemiz için çok ayrı bir anlam ifade etmiştir. Seydişehir'i temsil ettiğimiz her platformda bu birliktelik bizlere ilham oluyor, bizlere daha çok çalışma azmi ve gayreti veriyor. Her fırsatta hemşerilerimizle bir araya gelmeye, onlarla birlikte olmaya, sorunlarını ve dertlerini gidermek için seferber olmaya gayret ediyoruz."