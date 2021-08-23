Seydişehir'de ahırı yanan vatandaşa Başkan Tutal'dan destek - Son Dakika

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, ahırı ve samanlığı yanan Dursun Koç'u ziyaret etti.

Tutal, önceki günlerde Irmaklı Mahallesi'ndeki yangında samanlık ve ahırı yanan Koç'a "geçmiş olsun" ziyaretinde bulundu.

Yangının mevsimsel şartlara bağlı olarak artış görüldüğünü ifade eden Tutal, şunları kaydetti:

"Hayvancılıkla uğraşan hemşehrimize elimizden gelen desteği sağlayacağız. Yangının bıraktığı zararın hem hayvanlarımızın bakımına hem de hemşehrimizin günlük yaşamına etki etmemesi için el birliğiyle destekte bulunacağız. Son zamanlarda ülkemizin birçok yerinde yaşanan yangın olayları hepimizin yüreklerini yaktı. Böylesi bir acının tekrardan yaşanmaması için hep birlikte duyarlı, hassas ve bilinçli olmalıyız. Bunun için hepimize büyük sorumluluklar düşüyor."