Seydişehir'de Aranan Hükümlü Yakalandı
1 saat önce
Konya'nın Seydişehir ilçesinde 9 ayrı suçtan aranan kişi yakalandı.
Konya
'nın Seydişehir
ilçesinde 9 ayrı suçtan aranan kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, hakkında yaralama suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan, ayrıca dolandırıcılık, parada sahtecilik ve resmi belgede sahtecilik gibi 9 ayrı suçtan yakalama kararı bulunan M.A'nın (31) saklandığı yer tespit edildi.
M.A, yapılan teknik ve fiziki takip sonrası Seydişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro
ekiplerinin yaptığı operasyonla yakalandı.
Gözaltına alınan M.A'nın sorgusu sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 10:36 Kaynak: AA
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