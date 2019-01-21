Son Dakika Haberleri: Seydişehir'de Aranan Hükümlü Yakalandı

Seydişehir'de Aranan Hükümlü Yakalandı

1 saat önce

Konya'nın Seydişehir ilçesinde 9 ayrı suçtan aranan kişi yakalandı.

Seydişehir'de Aranan Hükümlü Yakalandı, System.String[]
Konya'nın Seydişehir ilçesinde 9 ayrı suçtan aranan kişi yakalandı.


Alınan bilgiye göre, hakkında yaralama suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan, ayrıca dolandırıcılık, parada sahtecilik ve resmi belgede sahtecilik gibi 9 ayrı suçtan yakalama kararı bulunan M.A'nın (31) saklandığı yer tespit edildi.

M.A, yapılan teknik ve fiziki takip sonrası Seydişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerinin yaptığı operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınan M.A'nın sorgusu sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 10:36 Kaynak: AA

Konya, Seydişehir, Güncel
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