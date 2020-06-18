Seydişehir'de belediye ekipleri sokak hayvanlarını da unutmuyor - Son Dakika

Seydişehir Belediyesine bağlı ekipler, çöp toplama alanında bulunan sokak hayvanlarına mama kapları ve yiyecek bıraktı.

Belediye Başkanı Mehmet Tutal, imkanlar dahilinde sokak hayvanlarına sahip çıktıklarını ve daha iyi yaşam koşulları sağlamaya çalıştıklarını aktardı.

Tutal, "Belediyemiz bu kapsamda birçok yerde sokak hayvanları için yaptığı bazı uygulamalarına yenilerini ekleyerek devam ediyor. Ekiplerimizle birlikte çöp toplama alanında bulunan sokak hayvanlarımız için yeni mama kapları ve su kapları bıraktık." ifadesini kullandı.

İmkanlar ölçüsünde sokak hayvanlarına sahip çıkmaya özen gösterdiklerini belirten Tutal, şunları kaydetti:

"Koronavirüs salgını nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarımız için harekete geçerek, ilçe genelinde belirlenen noktalara düzenli olarak mama ve su desteği sağladık. Çöp toplama alanımızda bulunan mama kaplarına her geçen gün yenilerini eklemeye devam ediyoruz."