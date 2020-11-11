Seydişehir'de fidanlar toprakla buluştu - Son Dakika

Konya'nın Seydişehir ilçesinde "Geleceğe nefes" seferberliği çerçevesinde 915 fidan toprakla buluşturuldu.

Ülke genelinde gerçekleştirilen "Geleceğe nefes" seferberliği kapsamında Seydişehir ilçesinde Seydişehir Orman İşletme Şefliği öncülüğünde ağaç dikim etkinliği gerçekleştirildi.

Protokol üyeleri, Anabağlar Mahallesinde bulunan alanda 915 fidanı toprakla buluşturdu.

Belediye Başkanı Mehmet Tutal, daha yaşanılabilir ve zümrüt yeşili bir Seydişehir için ağaçlandırma ve yeşil alan çalışmalarına devam ettiklerini kaydetti.

Kaymakam Aydın Erdoğan ise ülke genelinde başlatılan kampanya kapsamında Seydişehir'de fidan dikim çalışmalarının devam edeceğini belirtti.

Fidan dikim etkinliğine, Kaymakam Aydın Erdoğan, Belediye Başkanı Mehmet Tutal, İlçe Jandarma Komutanı Salih Yahya Koca, İlçe Emniyet Müdürü Cevdet Arıcı ve çok sayıda vatandaş katıldı.