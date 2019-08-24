Son Dakika Haberleri: Seydişehir'de geçen hafta etkili olan sağanak patates üreticisini vurdu
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Seydişehir'de geçen hafta etkili olan sağanak patates üreticisini vurdu

28 dakika önce

Seydişehir'de geçtiğimiz hafta meydana gelen etkili sağanak, Ketenli ve Yaylacık mahallelerinde ekili alanlarda ciddi zarara neden oldu.

Seydişehir'de geçen hafta etkili olan sağanak patates üreticisini vurdu, System.String[]

Seydişehir'de geçtiğimiz hafta meydana gelen etkili sağanak, Ketenli ve Yaylacık mahallelerinde ekili alanlarda ciddi zarara neden oldu.

Ketenli ve Yaylacık'ta sele dönüşen yağış nedeniyle özellikle patates ekili tarlalarda yüzde elli civarında üreticinin hasatının azalacağı tahmin ediliyor.

Sel baskınlarından sonra, bölgeye giden İlçe Tarım Müdürlüğü yetkililerinin zarar gören alanlarda afet tespiti sonrası hazırladığı rapor doğrultusunda, devletin zarar gören Ketenli ve Yaylacık mahalleleri çiftçilerine yardımda bulunma kararı aldığı öğrenildi.

Yaylacık Muhtarı Ömer Sarıgül köy arazilerinin selden büyük zarar gördüğünü belirterek: "Borçlu olan çiftçilerimiz mahsulünü kaldırıp borcunu ödemeyi beklerken, böyle bir durumla karşı karşıya geldi. Bu zor durumda devletimizin yanımızda olması bizleri sevindirdi." dedi.

İlçe Tarım Müdürlüğü, Seydişehir, Ketenli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 11:46 Kaynak: AA
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