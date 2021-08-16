Seydişehir'de kablo hırsızları suçüstü yakalandı - Son Dakika

Olayla bağlantısı olduğu tespit edilen D.P. de bulunduğu adreste gözaltına alındı.

Olay yerinde şüpheliler S.K. ve A.E. çaldıkları 150 metre bakır kablo ile suçüstü yakalandı.

Seydişehir 'de kablo hırsızlığı yaptığı iddia edilen 3 kişi yakalandı.

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