Seydişehir'de kablo hırsızları suçüstü yakalandı - Son Dakika

Seydişehir'de kablo hırsızlığı yaptığı iddia edilen 3 kişi yakalandı.
Karacaören Mahallesinde Türk Telekom'a ait direklerden bağlantının kesildiği ihbarını alan Seydişehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri belirtilen adrese gitti.
Olay yerinde şüpheliler S.K. ve A.E. çaldıkları 150 metre bakır kablo ile suçüstü yakalandı.
Olayla bağlantısı olduğu tespit edilen D.P. de bulunduğu adreste gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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