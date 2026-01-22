Seydişehir'de Kaza: Sürücü Hayatını Kaybetti

Konya'nın Seydişehir ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaydetti.
Ersin Öksüz (24) idaresindeki 42 K 2442 plakalı otomobil, Seydişehir-Beyşehir kara yolunda yaban domuzuna çarptı.
Çarpmanın etkisiyle otomobil şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, sürücü Öksüz'ün hayatını kaybettiğini belirledi.
