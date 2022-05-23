Seydişehir'de Kur'an Kursu yararına kermes - Son Dakika
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Seydişehir'de Kur'an Kursu yararına kermes

23.05.2022 13:59
Seydişehir'de Kur'an Kursu yararına kermes

Seydişehir Müftülüğü tarafından Kur'an Kursu ve anaokulu binası yapımı için kermes düzenlendi.

Seydişehir Müftülüğü tarafından Kur'an Kursu ve anaokulu binası yapımı için kermes düzenlendi.

Seydişehir Müftülüğü öncülüğünde 4-6 yaş Kur'an Kursu öğrencilerinin aileleri tarafından düzenlenen kermese, Kaymakam Deniz Pişkin, Belediye Başkanı Mehmet Tutal, ilçe protokolü, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaymakam Deniz Pişkin, "Hayır işleri el birliği, gönül birliği ve iş birliği ile yapılabilen işlerdir. Hepinizin yaptığı yardımları Allah kabul etsin. Kermesin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Belediye Başkanı Mehmet Tutal, "Diyanet İşleri Başkanlığımız öncülüğünde her hayırlı hizmette vatandaşlarımızın önemli destekleri oluyor. Bugün de 4-6 yaş Kur'an Kursunun yapımında kullanmak ve Kur'an Kursu öğrencilerinin yararı için düzenlenen kermes hayrı, yardımlaşma ve dayanışma anlamında büyük önem taşıyor. Hayırlı uğuru olsun." diye konuştu.

???????Kermes, 23-27 Mayıs'ta Hüdaverdi Cami yanında bulunan Eski İlçe Jandarma Komutanlığı bahçesinde vatandaşları ağırlayacak.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Seydişehir'de Kur'an Kursu yararına kermes - Son Dakika


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