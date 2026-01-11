Seydişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika
Seydişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

11.01.2026 18:27
Seydişehir'de düzenlenen operasyonda 2 kişi uyuşturucu ile yakalanarak tutuklandı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Seydişehir Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçeye uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Antalya'dan gelen ve ilçe girişinde durdurulan bir araçta bulunan Zafer Kaan Şahin ve Mustafa Tekin üzerinde arama yapıldı.

Şahıslardan Zafer Kaan Şahin'in iç çamaşırında 102,28 gram eroin, Mustafa Tekin'in ise botunun içerisine gizlenmiş 3 gram eroin, 2 adet sentetik ecza ile 35 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA

Seydişehir, Uyuşturucu, Güvenlik, Antalya, Güncel, Konya, Suç, Son Dakika

