Seydişehir'de yenilenebilir enerji üretimi için 60 bin metrekare arsa tahsisi - Son Dakika

Seydişehir Belediyesinin, yenilenebilir enerji yatırımlarında kullanılmak üzere 60 bin metrekare arsayı ilçeye kazandırdığı bildirildi.

Belediye Başkanı Mehmet Tutal, yaptığı açıklamada, kazandırdıkları alanın Seydişehir Belediyesinin tüketmiş olduğu elektrik enerjisinin üretilmesi amacıyla kullanılacağını belirtti.

Tutal, yaptığı görüşmeler sonucunda Bahçelievler ve Taraşçı mahallelerinde bulunan ve mülkiyeti Köy Hizmetlerine ait 30.006 metrekare arsa ile Konya Büyükşehir Belediyesine ait, 20 yıllığına tahsisli 29.563 metrekarelik alanı kazandırdıklarını kaydetti.

İkili görüşmeleri sonucunda katma değer oluşturacak çalışmalar yaptıklarını aktaran Tutal, "Yaptığımız ikili görüşmeler ve yazışmalar sonucu ilçemize 60 bin metrekarelik alanı kazandırdık. Yenilenebilir enerji tüketiminde belediyemizin tüketmiş olduğu elektriği ilçemize katma değer olarak kazandıracağız. Güneş enerjisi santralini kurmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz." ifadesini kullandı.