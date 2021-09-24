Seydişehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Kibar'dan okullara ziyaret - Son Dakika

Seydişehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Kibar, kentteki okulları ziyaret etti.

Kibar, ilçedeki okullarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini inceledi.

2021-2022 eğitim öğretim yılını başlaması ile öğrencilerin sağlığı için gerekli önlemlerin alındığını dile getiren Kibar, şunları kaydetti:

"Merkez ve kırsal mahallelerimizde eğitim öğretim devam eden okullarımızın okul müdürlerimizle görüşerek dikkatli olmalarını ve kurallara uyarak okullarının açık kalmalarını sağlamaları konusunda duyarlı olmalarını istedik. Öğrencilerimizden ise hijyen mesafe kurallarına uyarak maskelerini takmalarını uyarısında bulunduk. Hep birlikte okullarımızı açık tutacağız. Çocuklarımız sağlığı bize emanet."