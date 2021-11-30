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Seydişehir Kaymakamı Pişkin öğrencilerle kitap okudu - Son Dakika

Seydişehir Kaymakamı Pişkin öğrencilerle kitap okudu

30.11.2021 12:16
Seydişehir Kaymakamı Pişkin öğrencilerle kitap okudu

Konya'nın Seydişehir Kaymakamı Deniz Pişkin, Merkez İlkokulu'nda öğrencilerle kitap okuma saatine katıldı.

Konya'nın Seydişehir Kaymakamı Deniz Pişkin, Merkez İlkokulu'nda öğrencilerle kitap okuma saatine katıldı.

Seydişehir Kaymakamı Deniz Pişkin, okulları ziyaret ederek okul idarecileri, öğretmenler ve öğrencilerle zaman zaman bir araya geliyor.

Son olarak ilçedeki Merkez İlkokulu'nu ziyaret eden Kaymakam Pişkin önce Okul Müdürü Yasin Öşekçi ve öğretmenlerle görüşerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra öğrencilerle kitap okuma saatine katılan Kaymakam Pişkin, öğrencilerle sınıfta bir süre kitap okudu.

Ardından öğrencilerle tek tek tanışarak bir süre sohbet eden Pişkin, öğrencilere kitap okumanın güzel bir alışkanlık olduğunu, öğrencilere boş vakitlerinde kitap okumalarının kendilerini başarıya götüren yol olacağını söyledi.

Kaymakam Pişkin öğrencilere ayrıca, "Başarılı olmak için çok çalışmalıyız ve hedefimize ulaşabilmek için bol bol kitap okumalıyız." dedi.

Ziyareti sırasında Kaymakam Pişkin'e İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Kibar eşlik etti.???????

Seydişehir Kaymakamı Pişkin öğrencilerle kitap okudu
Seydişehir Kaymakamı Pişkin öğrencilerle kitap okudu
Seydişehir Kaymakamı Pişkin öğrencilerle kitap okudu
Seydişehir Kaymakamı Pişkin öğrencilerle kitap okudu
Seydişehir Kaymakamı Pişkin öğrencilerle kitap okudu

Deniz Pişkin, Seydişehir, Konya, Kitap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Seydişehir Kaymakamı Pişkin öğrencilerle kitap okudu - Son Dakika


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