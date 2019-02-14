Seydişehir Yatırımda Atağa Geçti

Belediye Başkanı Mehmet Tutal, yatırımların devam ettiğini belirterek, Seydişehir'in bölge olarak ticaret yolu üzerinde olduğunu hatırlatarak, alüminyum ve termal kaynaklar başta olmak üzere birçok sektörde yatırımcılar için cazibe bölgesi olduğunu belirtti. Başkan TUTAL; " Seydişehir hızlı bir sanayileşme sürecine girdi. Alüminyum Fabrikamız ve yan ürünlerinin temini yatırımcıların dikkatini çekiyor. Birde mart ayında açacağımız Termal Sosyal Tesislerimiz şimdiden yatırımcıları heyecanlandırmış durumda. Tekstil ve çeşitli sektörlerde sürekli yatırımcılar ile görüşmeler içerisindeyiz. Hemşehrilerime elbette müjdelerimiz bunlarla sınırlı kalmayacak. Üzerinde çalıştığımız yeni yatırımları açıklamaya devam edeceğiz. Çünkü Seydişehir en iyisini hakkediyor. Seydişehirli hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Seydişehir Organize Sanayi Bölgesi (OSB) de Alüminyum Profil ve alüminyum yan mamul imalatı Sektöründe faaliyete başlayacak olan Aluka Alüminyum Plastik San.Tic. Ltd.Şti, Seydişehir Belediyesi ile protokol imzalayarak, 37.895 m² arsa alanı tahsis edildi. 400 kişilik bir çalışma kapasitesi olacağını belirten firma yetkilileri protokol aşamasında destekleri ile bizleri davet eden bu fırsatı sunun Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal'a teşekkürlerini ilettiler. Aluka Firması iki sene içerisinde yatırımlarını tamamlayarak faaliyete geçeceği belirtildi.