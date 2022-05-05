Seyfettin, yalnız yaşadığı evinde bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika
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Seyfettin, yalnız yaşadığı evinde bıçaklanarak öldürüldü

05.05.2022 17:39
Seyfettin, yalnız yaşadığı evinde bıçaklanarak öldürüldü

GAZİANTEP'te, hurdacılık yapan Seyfettin Çabuk (23) yalnız yaşadığı evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.

GAZİANTEP'te, hurdacılık yapan Seyfettin Çabuk (23) yalnız yaşadığı evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.

Olay, öğleden sonra Eyüp Sultan Mahallesi'nde meydana geldi. Ailesinden ayrı yaşayan Seyfettin Çabuk'tan haber alamayan yakınları durumu 112 ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen polis ekipleri kapının kapalı olduğunu görünce itfaiye ekiplerinden destek istedi. İtfaiye ekiplerinin kapıyı açmasıyla içeriye giren ekipler, Seyfettin Çabuk'u kanlar içerisinde buldu. Sağlık görevlileri yaptıkları kontrolde Çabuk'un bıçaklanarak öldürüldüğünü belirlendi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından Çabuk'un cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.Polis ekipleri, Seyfettin Çabuk'un öldüren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.


Seyfettin, yalnız yaşadığı evinde bıçaklanarak öldürüldü
Seyfettin, yalnız yaşadığı evinde bıçaklanarak öldürüldü
Seyfettin, yalnız yaşadığı evinde bıçaklanarak öldürüldü
Seyfettin, yalnız yaşadığı evinde bıçaklanarak öldürüldü
Seyfettin, yalnız yaşadığı evinde bıçaklanarak öldürüldü
Seyfettin, yalnız yaşadığı evinde bıçaklanarak öldürüldü
Seyfettin, yalnız yaşadığı evinde bıçaklanarak öldürüldü
Seyfettin, yalnız yaşadığı evinde bıçaklanarak öldürüldü
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İtfaiye, Polis, Eyüp, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Seyfettin, yalnız yaşadığı evinde bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika


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