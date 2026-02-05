Seyfülislam Kaddafi'nin Ölümü Soruşturuluyor

Libya Ulusal Birlik Hükümet İçişleri Bakanı İmad et-Trablusi, ülkenin devrik lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi'nin öldürülmesi ile ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

Trablusi yaptığı açıklamada, Seyfülislam Kaddafi'nin ailesine, kabilesine ve sevenlerine başsağlığı dileklerinde bulundu.

Seyfülislam'ın ölümününden derin üzüntü duyduğunu kaydeden Trablusi, "İçişleri Bakanlığı bünyesindeki ilgili makamlara, Başsavcılık ile işbirliği ve tam bir gizlilik içinde talimat verdik. Olayın aydınlığa kavuşturlması ve faillerin yakalanması için soruşturmalar devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Baknan Trablusi, Seyfülislam'ın yarın defnedileceği Beni Velid kenti emniyet müdürlüğüne cenaze töreninin güvenliğini sağlamaları ve gerekli tüm düzenlemeleri yapmaları talimatı verdiğini aktardı.

Libya'nın 2011'de öldürülen devrik lideri Muammer Kaddafi'nin büyük oğlu Seyfülislam, 3 Şubat'ta başkent Trablus'un 170 kilometre güneyindeki Zintan kentinde silahlı bir grubun saldırısı sonucu öldürülmüştü.