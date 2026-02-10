Seyfülislam Kaddafi'nin Suikastı ve Sonuçları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Seyfülislam Kaddafi'nin Suikastı ve Sonuçları

10.02.2026 14:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Seyfülislam Kaddafi'nin suikastı, Libya'daki siyasi güç dengelerini etkileyebilir.

Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam'ın öldürülmesinin bölgesel ve uluslararası arenada en çok hangi tarafın işine yaradığına ilişkin farklı senaryolar üretiliyor.

Libya'da özellikle 2011 sonrası sık meydana gelen siyasi suikastların ardından kısa süre geçmeden silahlı gruplardan birinin saldırıyı üslendiği görülürken, Seyfülislam suikastını henüz hiçbir taraf üstlenmedi.

Libya'nın doğu ve batı olarak bölünmüş yapısının da doğal bir sonucu olarak; sosyal medyada tarafların destekçileri suikastta birbirini suçladı.

Ülkede dile getirilen diğer bir senaryo da Seyfülislam'ın, ABD'nin de anıldığı yabancı güçler tarafından öldürüldüğü iddiası.

AA muhabiri Libya'daki çeşitli tarafların Seyfülislam Kaddafi'nin 3 Şubat'ta uğradığı suikastla ülkenin siyasi arenasından silinmesine ilişkin yaptığı açıklama ve yorumları derledi.

"Libya siyasi sahnesindeki herkes Seyfülislam'ın ortadan kalkmasından fayda sağlar"

Eski Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, Seyfülislam'a düzenlenen saldırıya ilişkin bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Seyfülislam'ın Zintan'da bulunduğu süre zarfında kentin askeri güçlerinden Ebubekir Sıddık Tugayı tarafından korunduğunu ancak suikasta uğradığında bu Tugay'dan hiç kimsenin onu korumuyor olmasının birçok soru işaretini beraberinde getirdiğini kaydetti.

Ebubekir Sıddık Tugayı'nın ihmalkar davrandığı varsayılsa bile soru işaretlerinin ortadan kalkmadığını dile getiren Mişri, 4 silahlı kişinin Seyfülislam'ın evine girdiğinde yalnız bir aşçının dışında, kimsenin bulunmamasını "hayalin ötesinde garabet" ifadesiyle niteledi.

Seyfülislam'ın ortadan kaldırılmasının Libya siyasi sahnesindeki herkesin işine geldiğini savunan Mişri, "Acı gerçek şu ki, (Libya'da) siyasi sahnede bulunanların neredeyse tamamı, siyasi arenada bulunan herhangi bir kilit oyuncunun yokluğundan bir şekilde fayda sağlıyor. Olayın sorumluluğunun kimde olduğu sorusunu yargıya bırakmalıyız." değerlendirmesini yaptı.

ABD ve batı ülkeleri Seyfülislam'ın seçimlere katılmasını istemiyordu

Libya Ulusal Birlik Partisi Lideri ve Kaddafi hareketinin bir üyesi olan Esat Züheyr de ülkedeki mevcut siyasi koşullar göz önüne alındığında Seyfülislam'a yönelik bir suikastın beklenen bir durum olduğu görüşünü paylaştı.

Züheyr bir televizyon kanalında yaptığı konuşmada, herhangi bir tarafın doğrudan suçlanamayacağı, hiçbir tarafın da bu suçtan muaf tutulamayacağı yorumunda bulundu.

ABD ve batı ülkelerinin Seyfülislam'ı seçimlere katılmasını istemediğine dikkati çeken Züheyr, "Suikastın Libya'da yeni bir iç savaşa yol açması olası değil. Seyfülslam'ın siyasi projesi yeni liderler aracılığıyla devam edecek." ifadelerini kullandı.

Seyfülislam suikastını yabancı güçlerin gerçekleştirdiği iddiası inandırıcı değil

Halife Hafter'in bir dönem "sır küpü" ve danışmanı, şimdi ise muhalifi olan siyasi analist Muhammed Buyasir de sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, olayın arkasında dış aktörleri aramanın "gerçekle yüzleşmekten kaçmaktan başka bir şey olmadığını" savundu.

Buyasir, suikastların siyasi eylemin asla bir parçası olamayacağını, Seyfülislam suikastının Libya'da yeni siyasi suikastlar silsilesinin bir başlangıcı olabileceği endişesini dile getirdi.

"(Seyfülislam'ın) iki kez vurulması, suikast niyetinin olduğunu kanıtlıyor ve bu maalesef yerel eğilimlerimizden biri. Hala öldürmenin siyasi diyalog aracı olduğuna inanıyoruz." diyen Buyasir, Libya'da siyasi sahnenin "birinin öldürdüğü diğerlerinin ise alkışladığı" bir suç arenasına dönüştüğünü belirtti.

ABD'nin yada batı ülkelerinin bu suikastın faili olabileceği dğerlendirmelerinin gerçeklikten uzak olduğu görüşünü paylaşan Buyasir, şunları kaydetti:

"Seyfülislam suikastını yabancı güçlerin gerçekleştirdiği iddiası ne inandırıcı ne de güvenilir. Venezuela Devlet Başkanı'nı eşiyle birlikte onca koruması ve S-300 füze bataryalarının arasından alıp New York'a getirmeyi başaran aynı ABD, hiçbir füzesi olmayan Seyfülislam'ı da alıp, arandığı mahkemeye teslim edebilirdi."

Kaynak: AA

Seyfülislam Kaddafi, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, Libya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Seyfülislam Kaddafi'nin Suikastı ve Sonuçları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 aylık Melisa’nın ölümünde “ihmal“ iddiası Anne ve bakıcı tutuklandı 2 aylık Melisa'nın ölümünde "ihmal" iddiası! Anne ve bakıcı tutuklandı
İşte Türkiye’nin en kalabalık köyü Birçok ilçe nüfusunu geride bıraktı İşte Türkiye'nin en kalabalık köyü! Birçok ilçe nüfusunu geride bıraktı
Uşak’ta kayıp çantayı yetkililere teslim etmeyen personelin işine son verildi Uşak'ta kayıp çantayı yetkililere teslim etmeyen personelin işine son verildi
Duman ikazı alan pilot İstanbul Havalimanı’na acil iniş yaptı Duman ikazı alan pilot İstanbul Havalimanı'na acil iniş yaptı
7 işçiye mezar olan fabrika yangınında istenen cezalar belli oldu Yedişer kez müebbet hapis talebi 7 işçiye mezar olan fabrika yangınında istenen cezalar belli oldu! Yedişer kez müebbet hapis talebi
Site bahçesinde karşılaşınca silahı çekip, kurşun yağdırdı Site bahçesinde karşılaşınca silahı çekip, kurşun yağdırdı

15:06
Kiralık araçlarla ilgili yönetmelik sil baştan değişiyor: Kilometre, depozito, yaş sınırı...
Kiralık araçlarla ilgili yönetmelik sil baştan değişiyor: Kilometre, depozito, yaş sınırı...
14:42
Anlatırken yerinde duramadı Ertem Şener’dan bomba Amedspor çıkışı
Anlatırken yerinde duramadı! Ertem Şener'dan bomba Amedspor çıkışı
14:29
Dehşet evi Anne hayatını kaybetti, kızı bir deri bir kemik bulundu
Dehşet evi! Anne hayatını kaybetti, kızı bir deri bir kemik bulundu
14:17
Özgür Özel, Mesut Özarslan’la aralarında geçen yazışmaları okudu
Özgür Özel, Mesut Özarslan'la aralarında geçen yazışmaları okudu
14:04
Bomba iddia Kamera önüne geçip söyledikleri Trump’ın uykularını kaçıracak
Bomba iddia! Kamera önüne geçip söyledikleri Trump'ın uykularını kaçıracak
13:39
Suudi Arabistan ile dev GÖKBEY anlaşması İmzalar atıldı
Suudi Arabistan ile dev GÖKBEY anlaşması! İmzalar atıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2026 15:33:02. #7.11#
SON DAKİKA: Seyfülislam Kaddafi'nin Suikastı ve Sonuçları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.