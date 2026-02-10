Seyfülislam Kaddafi'nin Suikastı ve Sonuçları

Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam'ın öldürülmesinin bölgesel ve uluslararası arenada en çok hangi tarafın işine yaradığına ilişkin farklı senaryolar üretiliyor.

Libya'da özellikle 2011 sonrası sık meydana gelen siyasi suikastların ardından kısa süre geçmeden silahlı gruplardan birinin saldırıyı üslendiği görülürken, Seyfülislam suikastını henüz hiçbir taraf üstlenmedi.

Libya'nın doğu ve batı olarak bölünmüş yapısının da doğal bir sonucu olarak; sosyal medyada tarafların destekçileri suikastta birbirini suçladı.

Ülkede dile getirilen diğer bir senaryo da Seyfülislam'ın, ABD'nin de anıldığı yabancı güçler tarafından öldürüldüğü iddiası.

AA muhabiri Libya'daki çeşitli tarafların Seyfülislam Kaddafi'nin 3 Şubat'ta uğradığı suikastla ülkenin siyasi arenasından silinmesine ilişkin yaptığı açıklama ve yorumları derledi.

"Libya siyasi sahnesindeki herkes Seyfülislam'ın ortadan kalkmasından fayda sağlar"

Eski Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, Seyfülislam'a düzenlenen saldırıya ilişkin bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Seyfülislam'ın Zintan'da bulunduğu süre zarfında kentin askeri güçlerinden Ebubekir Sıddık Tugayı tarafından korunduğunu ancak suikasta uğradığında bu Tugay'dan hiç kimsenin onu korumuyor olmasının birçok soru işaretini beraberinde getirdiğini kaydetti.

Ebubekir Sıddık Tugayı'nın ihmalkar davrandığı varsayılsa bile soru işaretlerinin ortadan kalkmadığını dile getiren Mişri, 4 silahlı kişinin Seyfülislam'ın evine girdiğinde yalnız bir aşçının dışında, kimsenin bulunmamasını "hayalin ötesinde garabet" ifadesiyle niteledi.

Seyfülislam'ın ortadan kaldırılmasının Libya siyasi sahnesindeki herkesin işine geldiğini savunan Mişri, "Acı gerçek şu ki, (Libya'da) siyasi sahnede bulunanların neredeyse tamamı, siyasi arenada bulunan herhangi bir kilit oyuncunun yokluğundan bir şekilde fayda sağlıyor. Olayın sorumluluğunun kimde olduğu sorusunu yargıya bırakmalıyız." değerlendirmesini yaptı.

ABD ve batı ülkeleri Seyfülislam'ın seçimlere katılmasını istemiyordu

Libya Ulusal Birlik Partisi Lideri ve Kaddafi hareketinin bir üyesi olan Esat Züheyr de ülkedeki mevcut siyasi koşullar göz önüne alındığında Seyfülislam'a yönelik bir suikastın beklenen bir durum olduğu görüşünü paylaştı.

Züheyr bir televizyon kanalında yaptığı konuşmada, herhangi bir tarafın doğrudan suçlanamayacağı, hiçbir tarafın da bu suçtan muaf tutulamayacağı yorumunda bulundu.

ABD ve batı ülkelerinin Seyfülislam'ı seçimlere katılmasını istemediğine dikkati çeken Züheyr, "Suikastın Libya'da yeni bir iç savaşa yol açması olası değil. Seyfülslam'ın siyasi projesi yeni liderler aracılığıyla devam edecek." ifadelerini kullandı.

Seyfülislam suikastını yabancı güçlerin gerçekleştirdiği iddiası inandırıcı değil

Halife Hafter'in bir dönem "sır küpü" ve danışmanı, şimdi ise muhalifi olan siyasi analist Muhammed Buyasir de sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, olayın arkasında dış aktörleri aramanın "gerçekle yüzleşmekten kaçmaktan başka bir şey olmadığını" savundu.

Buyasir, suikastların siyasi eylemin asla bir parçası olamayacağını, Seyfülislam suikastının Libya'da yeni siyasi suikastlar silsilesinin bir başlangıcı olabileceği endişesini dile getirdi.

"(Seyfülislam'ın) iki kez vurulması, suikast niyetinin olduğunu kanıtlıyor ve bu maalesef yerel eğilimlerimizden biri. Hala öldürmenin siyasi diyalog aracı olduğuna inanıyoruz." diyen Buyasir, Libya'da siyasi sahnenin "birinin öldürdüğü diğerlerinin ise alkışladığı" bir suç arenasına dönüştüğünü belirtti.

ABD'nin yada batı ülkelerinin bu suikastın faili olabileceği dğerlendirmelerinin gerçeklikten uzak olduğu görüşünü paylaşan Buyasir, şunları kaydetti:

"Seyfülislam suikastını yabancı güçlerin gerçekleştirdiği iddiası ne inandırıcı ne de güvenilir. Venezuela Devlet Başkanı'nı eşiyle birlikte onca koruması ve S-300 füze bataryalarının arasından alıp New York'a getirmeyi başaran aynı ABD, hiçbir füzesi olmayan Seyfülislam'ı da alıp, arandığı mahkemeye teslim edebilirdi."