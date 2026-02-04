Seyfülislam Kaddafi Öldürüldü

Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu olan ve bir zamanlar babasının halefi olarak gösterilen Seyfülislam Kaddafi, uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldü.

AA muhabiri, Muammer Kaddafi'nin en büyük oğlu Seyfülislam Kaddafi'nin yaşamındaki dönüm noktalarını derledi.

Libya'nın Sirte kentinde muhalif silahlı gruplar tarafından 2011'de öldürülen devrik lider Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi, resmi bir siyasi görev üstlenmemesine rağmen 2000'li yıllardan itibaren Libya'nın iç ve dış siyasetinde etkili roller oynadı.

Özellikle Batı ile ilişkilerin normalleştirilmesi sürecinde rejim adına müzakereci olarak öne çıkan Seyfülislam, reform ve ekonomik açılım söylemleriyle dikkati çekti.

Seyfülislam Kaddafi, 25 Haziran 1972'de Trablus'ta, Muammer Kaddafi'nin ikinci eşi Safiye Firkaş'tan dünyaya geldi. Biri kız olmak üzere beş kardeşi bulunan Seyfülislam, 1994'te Trablus Üniversitesi Mühendislik Fakültesinden mezun oldu, 1998'de Avusturya'daki IMC Üniversitesinde ekonomi eğitimi aldı. İngiltere'de doktorasını yaptı.

Mezuniyetinin ardından Trablus'taki Sanayi Araştırmaları Merkezinde çalışan Seyfülislam, 1996'da özel bir danışmanlık ofisinde görev aldı. Askeri bir geçmişi bulunmamasına rağmen Libya ordusunda binbaşı rütbesi verildi, 1998'de kurulan Kaddafi Uluslararası Hayır Kurumunun başkanlığını üstlendi.

Seyfülislam Kaddafi, 2000 yılında Filipinler'de Alman rehineleri elinde tutan Ebu Seyyaf örgütüyle yürütülen müzakerelerde rol aldı. Rehinelerin 25 milyon dolar karşılığında serbest bırakılması sürecinde etkin olduğu belirtildi.

Ayrıca 1988'de düşürülen Pan Am 103 (Lockerbie) uçağı dosyasının çözümünde rol oynadı; bu kapsamda Libya, mağdurlara 2,7 milyar dolar tazminat ödedi. Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi, 2003'te ülkenin nükleer programını tasfiye edeceklerini açıkladı. 2004'te ABD ile ilişkilerin normalleşmesi sürecinde de etkili isimlerden biri oldu.

2007'de, AIDS virüsü bulaştırdıkları iddiasıyla idama mahkum edilen Bulgar hemşireler ve Filistinli doktorun serbest bırakılması sürecinde rol oynadı.

Kaddafi'nin halefi olarak gösteriliyordu

Libya'daki bazı çevreler tarafından Muammer Kaddafi'nin olası halefi olarak görülen Seyfülislam, reform söylemlerinin rejimi ayakta tutma ve Batı nezdinde meşrulaştırma amacı taşıdığı yönünde eleştirilere de maruz kaldı.

2011'de başlayan ve "17 Şubat Devrimi" olarak adlandırılan ayaklanma sırasında, Seyfülislam Kaddafi babasının yanında yer aldı. Ayaklanma, Muammer Kaddafi'nin Ekim 2011'de Sirte'de öldürülmesiyle ve rejimin yıkılmasıyla sonuçlandı.

UCM hakkında yakalama kararı çıkarmıştı

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), 27 Haziran 2011'de Seyfülislam Kaddafi hakkında uluslararası yakalama kararı çıkardı.

Babasının öldürülmesinin ardından Kasım 2011'de ülkenin güneyindeki Ubari kentinde yakalandıktan sonra Zintan kentindeki hapse atıldı.

UCM'nin iade talebi Libya tarafından reddedildi. Ülkedeki mahkemelerde yolsuzluk, savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar dahil çeşitli suçlamalarla yargılandı ve 2015'te hakkında idam cezası verildi.

2016'da serbest bırakıldığına ilişkin iddialar ortaya atılsa da bu haberler resmi makamlarca yalanlandı ancak 2017'de serbest bırakıldı.

Seyfülislam'ın avukatı Halid el-Guveyl, Mart 2018'de müvekkilinin 2018'de yapılması beklenen cumhurbaşkanı seçimlerinde aday olacağını açıkladı.

Mart 2020'de Libya'daki çatışmalara, gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter saflarında dahil olmasının ardından uluslararası alanda yeniden ilgi odağı haline gelen Kremlin'e yakın Rus güvenlik şirketi Wagner grubunun, Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi ile ülkenin başına yeniden geçmesi için görüştüğü ve Hafter'e siyasi danışmanlık yaptığı iddia edildi.

2021'de Libya Devlet Başkanlığı için başvurdu ancak reddedildi

2021'de Libya devlet başkanlığı için aday olacağını açıklayana kadar gözlerden uzak bir yerde yaşadı. 2021'de ülkenin güneyindeki Sebhe kentinden ortaya çıkarak adaylık müracaatında bulundu.

11 Ağustos 2021 Libya Askeri Başsavcılığı, devrik lider Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi hakkında "cinayet" ve "paralı asker kullanma" suçlamasıyla yakalama kararı verdi.

Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi, 2022'de ülkedeki siyasi krizin aşılması için "başkanlık seçimlerinin ertelenmesi, parlamento seçimlerinin ise hemen icra edilmesi" önerisinde bulundu.

14 Kasım 2021'de Seyfülislam, Libya'daki 24 Aralık başkanlık seçimleri için adaylık başvurusu yaptı, 24 Kasım'da başvurusu reddedildi.

Ancak adaylığının önünün açılmasının ardından Seyfülislam Kaddafi'nin ülkede 24 Aralık 2021'de yapılması planlanan başkan seçimleri için gündüz vakti yoğun güvenlik önlemleri altında Sebhe'ye girerek başvuruda bulunması ve ardından konvoylar eşliğinde hiçbir engele takılmadan bölgeden ayrılması, Sebhe'nin aslında Hafter milislerinin kontrolünde olmadığını gözler önüne serdi.

Aralık 2021'de UCM, Seyfülislam Kaddafi'nin tutuklanması için devletler nezdinde uluslararası destek beklediğini açıkladı.

Libya'nın eski lideri Muammer Kaddafi'nin büyük oğlu Seyfülislam Kaddafi, 24 Ocak 2025'te Libya Davası'nda eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ile ilgili verdiği ifadesini değiştirmeye zorlandığını belirtti.

Libya resmi haber ajansı LANA'da yer alan habere göre, Seyfülislam Kaddafi'nin danışmanı ve siyasi ekibinin başı Abdullah Osman, Seyfülislam'ın 3 Şubat'ta evine düzenlenen silahlı saldırıda öldürüldüğünü açıkladı.

Seyfülislam Kaddafi'nin avukatı Halid ez-Zaidi de ABD merkezli Facebook sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada müvekkilinin öldürüldüğünü doğruladı.