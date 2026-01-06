Şeyh İkrime Sabri'ye Seyahat Yasağı Uzatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Şeyh İkrime Sabri'ye Seyahat Yasağı Uzatıldı

06.01.2026 23:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail, Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri'nin yurtdışına çıkışını 2026'ya kadar yasakladı.

İsrail yönetiminin, Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri hakkında yurt dışına seyahat yasağını 22 Mayıs 2026'ya kadar uzattığı bildirildi.

Şeyh İkrime Sabri'nin hukuk ofisinden yapılan açıklamada, Tel Aviv makamlarının, 86 yaşındaki Aksa İmamı Sabri hakkındaki seyahat yasağına dikkat çekildi.

İsrail İçişleri Bakanlığının, Başbakan Binyamin Netanyahu tarafından imzalanan bir kararın yayımlandığına işaret edilen açıklamada, "Söz konusu kararla Şeyh İkrime Sabri'nin 22 Mayıs 2026 tarihine kadar Filistin'den yurt dışına çıkması engelleniyor." ifadeleri yer aldı.

Bahsi geçen kararın, "Aksa İmamı Hatibi Şeyh Sabri'ya karşı süren ihlaller serisinde en üst düzeylerden gelen yeni bir adım" olarak nitelendirildiği açıklamada, "İsrail, Şeyh Sabri hakkındaki keyfi uygulamaları bağlamında bu kararı almıştır." denildi.

İsrail yönetiminin Ekim 2025'te yenilediği yasakla Şeyh Sabri'nin bu ay itibariyle 16 aydan beri Mescid-i Aksa'ya yaklaştırılmadığı vurgulanan açıklamada, "İsrail, seyahat yasağıyla Şeyh Sabri'nin hem seyahat özgürlüğüne hem de ifade özgürlüğüne saldırmış oluyor." ifadeleri yer aldı.

Tel Aviv hükümetinin uyguladığı kısıtlamalarla Şeyh Sabri'nin tutum ve duruşunu zayıflatamayacağına dikkat çekilen açıklamada, Şeyh Sabri'nin de dini yükümlülüklerinden ve Mescid-i Aksa'daki görevinden geri adım atmayacağına işaret edildi.

Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh Sabri'ye uygulanan seyahat yasağının ne zaman başladığına değinilmeyen açıklamada, Şeyh Sabri'nin Mart 2025'te yurt dışından dönüşü sırasında İsrail makamlarınca alıkonulduğu bilgisine yer verildi.

İsrail güçleri daha önce de birçok kez Şeyh Sabri'nin evine baskın düzenlemiş ve hakkında defalarca Mescid-i Aksa'dan uzaklaştırma cezası vermişti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, İnsan Hakları, Dış Politika, Orta Doğu, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şeyh İkrime Sabri'ye Seyahat Yasağı Uzatıldı - Son Dakika

Venezuela’da Maduro yerine göreve gelen Delcy Rodriguez gerçekte kimdir Venezuela'da Maduro yerine göreve gelen Delcy Rodriguez gerçekte kimdir?
10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe’ye transfer oldu 10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye transfer oldu
5 TL’lik Tartışma Kanlı Bitti 5 TL'lik Tartışma Kanlı Bitti
Musaba, Fenerbahçe kariyerine çok hızlı başladı Musaba, Fenerbahçe kariyerine çok hızlı başladı
Sanal kumar bağımlılığı, genç öğretmeni hayattan kopardı Sanal kumar bağımlılığı, genç öğretmeni hayattan kopardı
Transfer bitti Kayserispor’a Manchester United’dan 21 yaşında sol kanat Transfer bitti! Kayserispor'a Manchester United'dan 21 yaşında sol kanat

01:00
Gece yarısı görev değişikliği kararı Çok sayıda kentin valisi değişti
Gece yarısı görev değişikliği kararı! Çok sayıda kentin valisi değişti
23:31
Futbol, basketbol ve voleybol... Fenerbahçe’den 4’te 4
Futbol, basketbol ve voleybol... Fenerbahçe'den 4'te 4
22:57
Kadın avukatın skandal görüntüleri pahalıya patladı
Kadın avukatın skandal görüntüleri pahalıya patladı
22:48
Mehmet Akif Ersoy’un savcılıktaki ek ifadesi: Ela Rumeysa “İkimiz de bekarız“ diyerek evde görüşmek istedi
Mehmet Akif Ersoy'un savcılıktaki ek ifadesi: Ela Rumeysa "İkimiz de bekarız" diyerek evde görüşmek istedi
22:16
İran’da protestolar alevleniyor: Can kaybı 29’a çıktı
İran'da protestolar alevleniyor: Can kaybı 29'a çıktı
21:50
Fransa ve İngiltere, Ukrayna’ya güç konuşlandıracak
Fransa ve İngiltere, Ukrayna'ya güç konuşlandıracak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2026 05:26:32. #7.11#
SON DAKİKA: Şeyh İkrime Sabri'ye Seyahat Yasağı Uzatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.