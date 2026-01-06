Şeyh İkrime Sabri'ye Seyahat Yasağı Uzatıldı

İsrail yönetiminin, Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri hakkında yurt dışına seyahat yasağını 22 Mayıs 2026'ya kadar uzattığı bildirildi.

Şeyh İkrime Sabri'nin hukuk ofisinden yapılan açıklamada, Tel Aviv makamlarının, 86 yaşındaki Aksa İmamı Sabri hakkındaki seyahat yasağına dikkat çekildi.

İsrail İçişleri Bakanlığının, Başbakan Binyamin Netanyahu tarafından imzalanan bir kararın yayımlandığına işaret edilen açıklamada, "Söz konusu kararla Şeyh İkrime Sabri'nin 22 Mayıs 2026 tarihine kadar Filistin'den yurt dışına çıkması engelleniyor." ifadeleri yer aldı.

Bahsi geçen kararın, "Aksa İmamı Hatibi Şeyh Sabri'ya karşı süren ihlaller serisinde en üst düzeylerden gelen yeni bir adım" olarak nitelendirildiği açıklamada, "İsrail, Şeyh Sabri hakkındaki keyfi uygulamaları bağlamında bu kararı almıştır." denildi.

İsrail yönetiminin Ekim 2025'te yenilediği yasakla Şeyh Sabri'nin bu ay itibariyle 16 aydan beri Mescid-i Aksa'ya yaklaştırılmadığı vurgulanan açıklamada, "İsrail, seyahat yasağıyla Şeyh Sabri'nin hem seyahat özgürlüğüne hem de ifade özgürlüğüne saldırmış oluyor." ifadeleri yer aldı.

Tel Aviv hükümetinin uyguladığı kısıtlamalarla Şeyh Sabri'nin tutum ve duruşunu zayıflatamayacağına dikkat çekilen açıklamada, Şeyh Sabri'nin de dini yükümlülüklerinden ve Mescid-i Aksa'daki görevinden geri adım atmayacağına işaret edildi.

Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh Sabri'ye uygulanan seyahat yasağının ne zaman başladığına değinilmeyen açıklamada, Şeyh Sabri'nin Mart 2025'te yurt dışından dönüşü sırasında İsrail makamlarınca alıkonulduğu bilgisine yer verildi.

İsrail güçleri daha önce de birçok kez Şeyh Sabri'nin evine baskın düzenlemiş ve hakkında defalarca Mescid-i Aksa'dan uzaklaştırma cezası vermişti.