Gazeteci Seyhan Avşar, Banu Noyan’ın sunduğu En Moda programına konuk oldu. Avşar, 2011 yılında Yıldız Tilbe ile yaşadığı ve uzun süre gündem olan tartışmaya ilişkin ilk kez bu kadar açık konuştu.
Avşar, o dönem yönelttiği sorunun tamamen gazetecilik refleksiyle sorulduğunu belirterek, Tilbe’nin İbrahim Tatlıses ile yaşadığı süreç sonrası “Bundan sonra görüşecek misiniz, barışacak mısınız?” sorusunu yönelttiğini ifade etti.
Söz konusu sorunun aslında başka bir gazeteciye ait olduğunu da ilk kez açıklayan Avşar, “Bir arkadaşımız korktuğu için soramadı, kulağıma fısıldayıp benim sormamı istedi” dedi.
Tilbe’nin önce “Allah şifa versin” yanıtını verdiğini, ardından ise bir anda sert bir çıkış yaptığını belirten Avşar, yaşadığı şaşkınlığı “Sadece ‘Aşk olsun’ diyebildim” sözleriyle anlattı.
Son Dakika › Yıldız Tilbe › Seyhan Avşar’dan Yıldız Tilbe’ye olay sözler: Tavrı kadın ve erkeğe farklıdır - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?