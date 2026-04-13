Seyhan Avşar’dan Yıldız Tilbe’ye olay sözler: Tavrı kadın ve erkeğe farklıdır

Gazeteci Seyhan Avşar, Banu Noyan’ın sunduğu En Moda programına konuk oldu. Avşar, 2011 yılında Yıldız Tilbe ile yaşadığı ve uzun süre gündem olan tartışmaya ilişkin ilk kez bu kadar açık konuştu.

“SORUDA HİÇBİR ŞEY YOKTU”

Avşar, o dönem yönelttiği sorunun tamamen gazetecilik refleksiyle sorulduğunu belirterek, Tilbe’nin İbrahim Tatlıses ile yaşadığı süreç sonrası “Bundan sonra görüşecek misiniz, barışacak mısınız?” sorusunu yönelttiğini ifade etti.

“O SORU BANA AİT DEĞİLDİ”

Söz konusu sorunun aslında başka bir gazeteciye ait olduğunu da ilk kez açıklayan Avşar, “Bir arkadaşımız korktuğu için soramadı, kulağıma fısıldayıp benim sormamı istedi” dedi.

YILLARCA KONUŞULAN O AN

Tilbe’nin önce “Allah şifa versin” yanıtını verdiğini, ardından ise bir anda sert bir çıkış yaptığını belirten Avşar, yaşadığı şaşkınlığı “Sadece ‘Aşk olsun’ diyebildim” sözleriyle anlattı.