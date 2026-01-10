Şeyhi Odakır Yeniden Başkan - Son Dakika
Şeyhi Odakır Yeniden Başkan

10.01.2026 15:54
KOSO'nun 30. Genel Kurulu'nda Şeyhi Odakır, tek aday olarak yeniden başkan seçildi.

Kayseri Oto Sanatkarlar Odası'nın (KOSO) 30. Olağan Genel Kurulu'nda mevcut başkan Şeyhi Odakır, güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi.

Kayseri Oto Sanatkarlar Odası'nın 30. Olağan Genel Kurulu yapıldı. Seçime tek aday olarak giren mevcut başkan Şeyhi Odakır, 424 oy alarak yeniden başkan seçildi ve güven tazeledi. Genel kurulla ilgili açıklama yapan KOSO Yönetim Kurulu Başkanı Şeyhi Odakır, "Bugün Kayseri Oto Sanatkarlar Odası'nın genel kurulunu heyecanla yapıyoruz. Kayseri Oto Sanatkarlar Odası 1966'da kurulmuş ve sonra da hep yıllardır adaylı seçimler olmuş. Tarihinde ilk defa tek aday var oda seçiminde. Benim Kayseri Oto Sanatkarlar Odası'nda Şeyhi Odakır olarak 3. dönemim doldu. Birinci dönemimizde yüzde 55 oyla geldik. İkinci dönemde yüzde 71 oyla ve üçüncü dönemimizde yüzde 77 oy la geldik. Hep oylarımızı arttırarak geldik. Bugün karşımızda bir aday olmadığı için esnafımız bize şunu söylüyor; Şeyhi Odakır ve ekibi çalıştı, mücadele etti. Oyların tamamını size veriyoruz dediler. Bakın bu çok önemli. Oyların yüzde 100'ü sizin hadi bakalım çalışın şeklinde oldu. Bu bizim omuzlarımıza büyük bir sorumluluk bindirdi" dedi.

"Gelecek dönem tecrübe dönemi olacak"

Odakır, bu dönemin 4. dönemleri olduğunu ve tecrübe dönemi olarak çalışacaklarını söyleyerek, "Bundan sonra ne yapacağız dersek de kamuoyu da esnaf sanatkarımız da biliyor. 2 tane büyük sanayi sitesi yaptık. İnşallah üçüncüsünün çalışmasını yapıyoruz. Yine Şehir Hastanesi bölgesine 1,2,3 ve 4. etap konutlar yaptırdık. Yine inşallah 5. etap için çalışıyoruz. Elektrikli araçların projeleri var. Onları takip ediyoruz. Önümüzdeki dönem de bizim için çok heyecanlı geçecek. Ben şunu ifade etmek istiyorum. Ben bir sanatkarım ve mesleğim kaporta. Çıraklık dönemimiz, kalfalık dönemimiz, ustalık dönemimiz bugün sona erdi. Önümüzdeki dönem tecrübe dönemimiz diyorum. Tecrübe pazarda satılmıyor. Yılların birikimi ile olan tecrübe. İnşallah bu tecrübeyi esnafımıza dönüştüreceğiz. 2026 yılı odaların seçim yılı ve bugüne kadar 10 odamızın seçimi yapılıyor. Şu ana kadar hep başkanlarımız güven tazeledi ama bir odamızda değişiklik oldu sadece. O da Yahyalı Esnaf Odamız oldu. Esnafımıza, şehrimize bu seçimler hayırlı uğurlu olsun. Bizim şehrimiz huzur şehri. Esnaf ve sanatkarlarımız da oturup kalkmayı bilen insanlar. Ben emeği geçen herkese seçimlerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Seçimlerin herkes için hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

