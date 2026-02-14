Şeyhmus Tatlıcı'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu - Son Dakika
Şeyhmus Tatlıcı'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu

14.02.2026 14:54
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Şeyhmus Tatlıcı'nın test sonucu pozitif çıktı; esrar ve kokain tespit edildi, adli süreç sürüyor.

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Şeyhmus Tatlıcı'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu.

SONUÇ POZİTİF

Burak Doğan'ın haberine göre; yapılan incelemelerde Tatlıcı'nın testinde esrar ve kokain maddelerine rastlandı. Test sonucunun pozitif çıktığı öğrenildi. Soruşturma kapsamında adli sürecin devam ettiği bildirildi.

ŞEYHMUS TATLICI KİMDİR?

Şeyhmus Tatlıcı, Türkiye'nin en zengin iş insanlarından biri olarak bilinen merhum Şeyhmus Tatlıcı'nın küçük oğludur. Tatlıcı ailesi, gayrimenkul yatırımları ve ticari faaliyetleriyle uzun yıllardır Türkiye'nin önde gelen aileleri arasında yer alıyor. Babası Şeyhmus Tatlıcı, 1985 yılında kendisinden 28 yaş küçük Bengi Tatlıcı ile ikinci evliliğini yapmış, bu evlilikten Şeyhmus Tatlıcı dünyaya gelmiştir. Genç Tatlıcı, sosyetik yaşam tarzı, lüks hayatı ve özel yaşamına dair iddialarla sık sık magazin ve haber gündeminde yer aldı.

