Seyir halindeki araçlara taş atarken görüntülendi

İZMİR'in Konak ilçesinde, bir kadının trafikte seyir halindeki araçlara taş attığı anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İZMİR'in Konak ilçesinde, bir kadının trafikte seyir halindeki araçlara taş attığı anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, tepki çekti. Olay, dün, öğle saatlerinde, Halkapınar'daki Gıda Çarşısı yakınlarında meydana geldi. Bir kadın, trafikte seyir halindeki araçlara, bilinmeyen nedenle taş attı. Neye uğradıklarını şaşıran sürücüler ise hızla uzaklaştı. Olay, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, tepki çekti.



Konak, Güncel, Son Dakika - Kaynak: DHA Son Dakika › Güncel › Seyir halindeki araçlara taş atarken görüntülendi - Son Dakika

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