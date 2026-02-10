Seyir Halindeki Kamyon Yandı

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde seyir halindeyken yanan kamyon kullanılamaz hale geldi.
K.K, idaresindeki 11 RC 097 plakalı hafriyat kamyonu, Bilecik- Gölpazarı kara yolunun Karaağaç köyü Dikenliboğaz mevkisinde seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, araç kullanılamaz hale geldi.
