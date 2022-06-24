Seyir halindeki otomobil alev alev yandı - Son Dakika
Üye Girişi

Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

24.06.2022 09:36
Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale gelirken, sürücüsü yaralandı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale gelirken, sürücüsü yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Seydişehir-Beyşehir yolunun 1. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mücahit A. idaresindeki 42 K 6326 plakalı otomobil seyir halindeyken aniden alev aldı. Aracından yükselen alevleri fark eden sürücü Mücahit A., otomobilini durdurarak yangına müdahale etmek istedi. Aracın yandığını gören vatandaşlar hemen polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler müdahale ederek yangını söndürdü. Yangına müdahale etmek isterken vücudunun çeşitli yerlerinden yanarak yaralanan sürücüsü Mücahit A. ise ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - KONYA

YORUMLAR
500
Cezaevinden tahliye edilen Fatma Koç evinin önünde alkışlarla ve çiçekle karşılandı Cezaevinden tahliye edilen Fatma Koç evinin önünde alkışlarla ve çiçekle karşılandı Konya'da amcasını tüfekle yaraladığı öne sürülen şüpheli serbest bırakıldı Konya'da amcasını tüfekle yaraladığı öne sürülen şüpheli serbest bırakıldı
Kaynak: İHA

Seydişehir, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Seyir halindeki otomobil alev alev yandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
09:34 Marmaris'te yangın ilçe merkezine ulaştı! Yollar trafiğe kapatıldı
09:31 Yemeği yiyen adam parasını ödemeyince lokanta sahibi deliye döndü! Tartışma yumruklu, sopalı kavgaya dönüştü
09:18 Marmaris kül oluyorTürkiye'yi ağlatan kareler! Havadan çekilen görüntüler Marmaris yangının büyüklüğünü gözler önüne serdi
09:15 Dünya Kupası'nda oyuncu havuzu genişledi! Fazladan 96 oyuncu daha kadrolarda şans bulacak
09:13 Mastürbasyon yapan adam az kalsın ölüyordu! Bilinmeyen tehlikesi ortaya çıktı
01:00 CHP'li başkanın "Gece görüşlü helikopterler envanterde yok" sözlerine Bakan Soylu'dan sert çıkış
00:59 Marmaris'teki yangınla ilgili son durumu paylaşan OGM kritik saat aralığını verdi
00:37 Türkiye Futbol Federasyonu, 2 yıl daha beIN Sports ile sözleşme imzaladı
23:53 Nijeryalı eski senatör ve eşi organ ticareti için 18 yaşındaki çocuğu Birleşik Krallık'a gönderirken yakalandı
23:41 ABD'li spor giyim markası Nike, Rusya'dan tamamen çekime kararı aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2022 09:42:46. #1.11#
SON DAKİKA: Seyir halindeki otomobil alev alev yandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement