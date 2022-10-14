Yangın Anadolu otoyolu Düzce ili Kaynaşlı ilçesi mevkiinde öğlen saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Tamer I. İdaresindeki 34 JR 4571 plakalı Volvo marka otomobil Anadolu otoyolunda Kaynaşlı ilçesi mevkiine geldiğinden motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Sürücü aracı arazı şeride çekerek hemen 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı. Yangında aracın ön kısmı hurda yığını haline gelirken araç çekici yardımı ile çekilerek yol trafiğe açıldı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Kaynak: İHA

Anadolu Otoyolu, Kaynaşlı, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu - Son Dakika

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