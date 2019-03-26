Son Dakika Haberleri: Seyir Halindeki Otomobile Pompalı Saldırı; Sürücü Ağır Yaralı (2)

Seyir Halindeki Otomobile Pompalı Saldırı; Sürücü Ağır Yaralı (2)

1 saat önce

ŞÜPHELİ YAKALANDIİzmir'in Ödemiş ilçesinde, Tayfun Çoban (27) otomobiliyle seyir halinde olduğu sırada, S.K. ismli şüphelinin pompalı tüfekle ateş açması sonucu ağır yaralandı.

Seyir Halindeki Otomobile Pompalı Saldırı; Sürücü Ağır Yaralı (2), System.String[]
ŞÜPHELİ YAKALANDI

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, Tayfun Çoban (27) otomobiliyle seyir halinde olduğu sırada, S.K. ismli şüphelinin pompalı tüfekle ateş açması sonucu ağır yaralandı. Olayın ardından kayıplara karışan saldırgan S.K., olayda kullandığı suç aleti pompalı tüfekle birlikte yakalandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 09:44 Kaynak: DHA

İzmir, Ödemiş, Güncel
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