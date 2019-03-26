Seyir Halindeki Otomobile Pompalı Saldırı; Sürücü Ağır Yaralı (2)
1 saat önce
ŞÜPHELİ YAKALANDIİzmir'in Ödemiş ilçesinde, Tayfun Çoban (27) otomobiliyle seyir halinde olduğu sırada, S.K. ismli şüphelinin pompalı tüfekle ateş açması sonucu ağır yaralandı.
ŞÜPHELİ YAKALANDI İzmir
'in Ödemiş
ilçesinde, Tayfun Çoban (27) otomobiliyle seyir halinde olduğu sırada, S.K. ismli şüphelinin pompalı tüfekle ateş açması sonucu ağır yaralandı. Olayın ardından kayıplara karışan saldırgan S.K., olayda kullandığı suç aleti pompalı tüfekle birlikte yakalandı.
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 09:44 Kaynak: DHA
Seyir Halindeki Otomobile Pompalı Saldırı; Sürücü Ağır Yaralı
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