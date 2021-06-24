Seyir halindeki otomobilin üzerine ağaç devrildi: 2 yaralı - Son Dakika

Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Kozan- Feke karayolunda Halil İbrahim Todil'in kullandığı 01 NA 857 plakalı otomobilin üzerine seyir halindeyken çam ağacı devrildi. Olayda kullanılamaz hale gelen aracın sürücüsü ile yanında bulunan Saniye Todil (61) yaralandı.

Bankacılık sektörü kredi hacmi 3 trilyon 884 milyar lira oldu

Bankacılık sektörünün mevduatı bir haftada 4,6 milyar lira yükseldi

Kurban Bayramı'ndan önce yine aynı hikaye! Et ve tavuk fiyatları artıyor

AK Partili Özhaseki: Millet bizim zaafa uğradığımız gibi bir kanaate kapıldı ama yüzde 45 oyumuz var