Son Dakika Haberleri: Seyir Halindeki Tır Alev Alev Yandı

Seyir Halindeki Tır Alev Alev Yandı

3 saat önce

Kahramanmaraş'ta otoyolda seyir halindeki bir tır alev alev yandı.

Seyir Halindeki Tır Alev Alev Yandı, System.String[]
Kahramanmaraş'ta otoyolda seyir halindeki bir tır alev alev yandı.

Olay, Kahramanmaraş- Kayseri karayolunun 30'uncu kilometresi Göksun istikameti Beşoluk mevkisinde meydana geldi.

Sürücü ve plakası öğrenilemeyen tırın yakıt hortumunun aşırı ısınmasından dolayı yangın çıktı. Yangını fark eden sürücü tırı hemen güvenlik şeridine aldı. Kendi imkanlarınca yangını söndüremeyen sürücü, durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yanan tıra müdahale etti.

Yangında can kaybı yaşanmazken, tır kullanılamaz hale geldi. - KAHRAMANMARAŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 03:10 Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fırat'ın Doğusuna Yapılacak Harekatı, Bölgeyi Karış Karış Bilen Orgeneral Metin Temel Yönetecek Fibabanka Takipteki 24,7 Milyon Liralık Kredi Alacağını Sattı

Fransa'da Sarı Yelekliler Otoyol Gişesini Ateşe Verdi Kayıp Ağabeyini Arama Çalışmasını Ağlayarak İzledi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2018 18:46:15. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Seyir Halindeki Tır Alev Alev Yandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]