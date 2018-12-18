Seyir Halindeki Tır Alev Alev Yandı
3 saat önce
Kahramanmaraş'ta otoyolda seyir halindeki bir tır alev alev yandı.
Kahramanmaraş
'ta otoyolda seyir halindeki bir tır alev alev yandı.
Olay, Kahramanmaraş- Kayseri
karayolunun 30'uncu kilometresi Göksun
istikameti Beşoluk mevkisinde meydana geldi.
Sürücü ve plakası öğrenilemeyen tırın yakıt hortumunun aşırı ısınmasından dolayı yangın çıktı. Yangını fark eden sürücü tırı hemen güvenlik şeridine aldı. Kendi imkanlarınca yangını söndüremeyen sürücü, durumu itfaiyeye bildirdi.
Olay yerine gelen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yanan tıra müdahale etti.
Yangında can kaybı yaşanmazken, tır kullanılamaz hale geldi. - KAHRAMANMARAŞ
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Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 03:10 Kaynak: İHA
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