Seyyal Taner'in keşfi Reyhan Pakyüz ilk konserinde tam not aldı

Festival alanını dolduran kalabalığa unutamayacakları bir konser veren genç şarkıcı, söylediği birbirinden güzel parçalarla izleyenlere tam bir müzik ziyafeti sundu. Hareketli parçalarla dinleyenleri coşturan şarkıcı, konserde zaman zaman dinleyicilerine duygusal anlar da yaşattı. Kendine has tarzıyla beğeni toplayan Pakyüz, sahne performansı ve neşeli tavırlarıyla ilk konserinde dinleyiciler tarafından tam not aldı.

Konserin finalinde dinleyiciler arasında bulunan Büyükçekmece Belediyesi Başkan Danışmanı Sacide Bolcan, şarkılarıyla festivale renk katan Reyhan Pakyüz'e çiçek takdim etti.