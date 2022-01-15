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SEZAR'IN 'VENİ, VİDİ, VİCİ' DEDİĞİ ZİLE KALESİ'NE ÇEVRE DÜZENLEMESİ - Son Dakika

SEZAR'IN 'VENİ, VİDİ, VİCİ' DEDİĞİ ZİLE KALESİ'NE ÇEVRE DÜZENLEMESİ

15.01.2022 11:26

ROMA İmparatoru Jül Sezar'ın Basforos Kralı 2'nci Pharnake'ye karşı zafer kazandıktan sonra, senatoya, dünyaca ünlü 'Veni, vidi, vici' (Geldim, gördüm, yendim) sözlerinin yer aldığı mektubu yazdığı Zile Kalesi'nde, Tokat Valiliği ve Tokat İl Özel İdaresi tarafından çevre düzenlemesine gidildi.

ROMA İmparatoru Jül Sezar'ın Basforos Kralı 2'nci Pharnake'ye karşı zafer kazandıktan sonra, senatoya, dünyaca ünlü 'Veni, vidi, vici' (Geldim, gördüm, yendim) sözlerinin yer aldığı mektubu yazdığı Zile Kalesi'nde, Tokat Valiliği ve Tokat İl Özel İdaresi tarafından çevre düzenlemesine gidildi. 1 milyon 200 bin TL maliyetli projenin esere değer katacağını belirten Zile Belediyesi Kültür Müdürü Necmettin Eryılmaz, Sezar'ın meşhur sözleriyle anılan Zile Kalesi, dünya tarihinin önemli noktalarından birisidir dedi.

Zile ilçe merkezinde yer alan, bir höyüğün üzerine inşa edilmiş akropol özelliğine sahip Roma dönemi eseri Zile Kalesi'nde çevre düzenlemesi yapılıyor. İçerisinde işlevini yitirmiş saat kulesi yer alan kalede su sarnıcı ile kuzeydoğusundaki kayalıklara oyulmuş Roma dönemine ait küçük bir tiyatro da yer alıyor. Roma İmparatoru Jül Sezar'ın Basforos Kralı 2'nci Pharnake'ye karşı zafer kazandıktan sonra senatoya meşhur 'Geldim, gördüm, yendim' sözlerini yer aldığı mektubu yazdığı Zile Kalesi'ni yılda yaklaşık 25 bin kişi ziyaret ediyor. Tokat Valiliği ve Özel İdaresi tarafından hazırlanan 1 milyon 200 bin TL ihale bedelli projeyle 4 bin yıllık tarihi Zile Kalesi'nde doğal taş yürüyüş yolları, temaşa alanları, aydınlatma, yeşillendirme, kamelya ve dinlence mekanları çalışması yapılıyor. Kalede yapılan çalışmalar havadan dronla da görüntülendi.

'DÜNYADAKİ ÖNEMLİ TARİHİ NOKTALARDAN'

Zile Belediyesi Kültür Müdürü Necmettin Eryılmaz, Tarihi Zile Kalesi'nde şu anda hummalı bir çalışma var. Planlaması Zile Belediyesi tarafından yapılan proje Sayın Tokat Valimiz Ozan Balcı'nın destekleriyle faaliyete geçti. Çok güzel bir çevre düzenlemesi projesi. Roma İmparatoru Jül Sezar'ın sözleriyle meşhur olan Zile Kalesi dünyadaki önemli tarihi noktalardan birisidir. Tokat'ın en fazla turist alan yeridir. Zile Kalesi'nde tarihi saat kulesinin restorasyonundan, içerisindeki çevre düzenlemeleri, geçiş yolları, çevre aydınlatmasıyla çok güzel bir proje oldu. Emeği geçen milletvekillerimize de teşekkür ediyoruz dedi.

SEZAR'IN 'VENİ, VİDİ, VİCİ' DEDİĞİ ZİLE KALESİ'NE ÇEVRE DÜZENLEMESİ
SEZAR'IN 'VENİ, VİDİ, VİCİ' DEDİĞİ ZİLE KALESİ'NE ÇEVRE DÜZENLEMESİ
SEZAR'IN 'VENİ, VİDİ, VİCİ' DEDİĞİ ZİLE KALESİ'NE ÇEVRE DÜZENLEMESİ
SEZAR'IN 'VENİ, VİDİ, VİCİ' DEDİĞİ ZİLE KALESİ'NE ÇEVRE DÜZENLEMESİ
SEZAR'IN 'VENİ, VİDİ, VİCİ' DEDİĞİ ZİLE KALESİ'NE ÇEVRE DÜZENLEMESİ

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Sezar, Tokat, Roma, Zile, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SEZAR'IN 'VENİ, VİDİ, VİCİ' DEDİĞİ ZİLE KALESİ'NE ÇEVRE DÜZENLEMESİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: SEZAR'IN 'VENİ, VİDİ, VİCİ' DEDİĞİ ZİLE KALESİ'NE ÇEVRE DÜZENLEMESİ - Son Dakika
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