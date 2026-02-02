Sezaryenle Doğan Bebek: Hatice Deniz - Son Dakika
Sağlık

Sezaryenle Doğan Bebek: Hatice Deniz

02.02.2026 11:16
Prof. Dr. Akpak, deprem sonrası gemide doğum yaptırdı, aileyle duygusal bağ kurdu.

Kahramanmaraş merkezli, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin ardından gönüllü olarak İzmir'den bölgeye giden kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Prof. Dr. Yaşam Kemal Akpak, TCG Bayraktar gemisinde sezaryenle dünyaya gelen bebeğin doğumunu unutamıyor.

O dönem Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesinde görevli Prof. Dr. Akpak, depremlerin ardından İl Sağlık Müdürlüğüne başvurarak, gönüllü olarak bölgeye gitmek istediğini iletti.

Akpak, önce sahra hastanesinde ardından da Hatay'ın Dörtyol ilçesinde demirleyen çıkarma gemisi TCG Bayraktar'da görev yaptı.

Akpak, 14 Şubat 2023'te enkazdan çıkarıldıktan sonra kontrol amaçlı eşi Murat ve 11 yaşındaki oğlu Bayram ile gemiye getirilen hamile Merve Açıkbaş'ın doğum sürecinin başladığını belirledi. Gemideki ameliyathanede sezaryenle dünyaya gelen bebeğe "Hatice Deniz" ismi verildi.

Murat ve Merve Açıkbaş çiftini sağlıklı şekilde evlatlarına kavuşturan Akpak, İzmir'e döndükten sonra da aileyle iletişimini koparmadı.

Akpak, aileyle yaptığı görüntülü görüşmelerle Hatice Deniz'in büyümesine şahitlik ediyor.

"Her görüşmede duygulanıyorum"

Prof. Dr. Yaşam Kemal Akpak, AA muhabirine, deprem döneminde zor günler yaşadıklarını anlattı.

Gemide bebeği yaşatmak için acil sezaryen kararı aldığını ve o dönemki şartlarda bu kararı almanın zor olduğunu ifade eden Akpak, "Savaş gemisinde belki dünyada ilk kez doğum gerçekleştirdik. Aileyle görüşmeye devam ediyorum. Bebek ve anne çok iyi." dedi.

Akpak, Açıkbaş ailesiyle arasında duygusal bir bağ kurulduğunu anlatarak, şöyle konuştu:

"Telefonla her görüşmemde duygulanıyorum. Onun büyümesini aşama aşama görüyor olmak, aileyle hala görüşüyor olmak ve bir hayatı kurtarmaya vesile olmak bizim için çok mutluluk verici. Tıbbi ve ilmi olarak değerlendirdiğinizde koşullar çok olumsuz ama bir yandan da bazen empati ve inisiyatif kullanmanız gerekiyor. Gönül terazisinde tarttıktan sonra müdahalenin doğru bir karar olduğunu düşünerek tüm sorumluluğu alarak doğumu gerçekleştirdik."

"Gemide üzüntüyle sevinci bir arada yaşadım"

Anne Merve Açıkbaş da gemiye gitme anını hala unutamadığını, Prof. Dr. Akpak sayesinde kızını kucağına aldığını söyledi.

Gemide üzüntüyle sevinci bir arada yaşadığını dile getiren Açıkbaş, "Bebeğimi kucağıma almak büyük bir mucize. 1-2 saniye sonrası bile bebeğimin sağlık durumu için riskliydi. Onu sağlıklı bir şekilde kucağıma almak büyük bir mucize oldu. Doktorumuz, hemşireler ve tüm ekip çok güzel ilgilendiler. Doktorumuz, ismi gibi, evladımıza yaşam verdi. O an yaşanılır, anlatılmaz gibi bir şey. Hala aklıma geldiğinde duygulanıyorum." diye konuştu.

Açıkbaş, kızının ileride Akpak gibi doktor olmasını istediğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

