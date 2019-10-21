Son Dakika Haberleri: Sezen Aksu bana albüm yapıyor
Son Dakika Magazin Sezen Aksu bana albüm yapıyor

Sezen Aksu bana albüm yapıyor

59 dakika önce

Sahne öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sözeri, Sezen Aksu ile dostluğu hatırlatılınca " Yakında 'Annem' diyecekler.

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Sahne öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sözeri, Sezen Aksu ile dostluğu hatırlatılınca " Yakında 'Annem' diyecekler. Annem olsaydı ne güzel olurdu... Sezen Aksu bana yeni bir albüm yapıyor ama onunla çalışmak zor. Ben arada kaytarıyorum, bana kızıyor. Sezen ile albüm yapacağım diye 2 kilo verdim" dedi.


Gece Life Nakaştepe'de sırasıyla 26 Ekim Cumartesi Linet, 1 Kasım Cuma Selami Şahin, 2 Kasım Cumartesi Ersay Üner  sahne alacak.

Sezen Aksu, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 03:26 
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