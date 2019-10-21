Sezen Aksu bana albüm yapıyor

Sahne öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sözeri, Sezen Aksu ile dostluğu hatırlatılınca " Yakında 'Annem' diyecekler. Annem olsaydı ne güzel olurdu... Sezen Aksu bana yeni bir albüm yapıyor ama onunla çalışmak zor. Ben arada kaytarıyorum, bana kızıyor. Sezen ile albüm yapacağım diye 2 kilo verdim" dedi.



Gece Life Nakaştepe'de sırasıyla 26 Ekim Cumartesi Linet, 1 Kasım Cuma Selami Şahin, 2 Kasım Cumartesi Ersay Üner sahne alacak.