Sezen Aksu bana albüm yapıyor
59 dakika önce
Sahne öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sözeri, Sezen Aksu ile dostluğu hatırlatılınca " Yakında 'Annem' diyecekler.
Sahne öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sözeri, Sezen Aksu ile dostluğu hatırlatılınca " Yakında 'Annem' diyecekler. Annem olsaydı ne güzel olurdu... Sezen Aksu bana yeni bir albüm yapıyor ama onunla çalışmak zor. Ben arada kaytarıyorum, bana kızıyor. Sezen ile albüm yapacağım diye 2 kilo verdim" dedi.
Gece Life Nakaştepe'de sırasıyla 26 Ekim Cumartesi Linet, 1 Kasım Cuma Selami Şahin, 2 Kasım Cumartesi Ersay Üner sahne alacak.
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 03:26
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