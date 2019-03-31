Son Dakika Haberleri: Sezen Aksu Bu Kez Oyunu Kullandı

Sezen Aksu Bu Kez Oyunu Kullandı

22 dakika önce

Sezen Aksu Beykoz'da oyunu kullandı.

Sezen Aksu Beykoz'da oyunu kullandı. Sabah saat 8'den önce okula gelen Aksu, sandıkların kapalı olmasında dolayı oy kullanamamıştı. Sezen Aksu bu sabah saat 08.00'den önce Beykoz Sedat Simavi İlkokuluna gelerek oy verme işlemini gerçekleştirmeye çalışmış fakat sandıkların henüz kapalı olmasından dolayı oyunu kullanamadan geri dönmüştü. Ünlü sanatçı, saat 16.00 sıralarında oy vereceği okula tekrar gelerek burada oyunu kullandı. Aksu, burada kendisiyle fotoğraf çekilmek isteyen vatandaşların da isteklerini geri çevirmedi. Oy verme işleminin ardından basın mensuplarına konuşan Aksu, "Vatandaşlık görevimi yaptım herkes gibi. Burada sade vatandaşız hepimiz. O kadın ile alakası yok buradaki kadının" dedi.

(Zeki İpek/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 05:01 Kaynak: İHA

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