Sezen Aksu\'dan Eşref Rüya\'ya Özel Şarkı

Kültür Sanat

27.01.2026 15:09
Sezen Aksu, 'Eşref Rüya' dizisi için 'Eşref Saati' isimli bir şarkı yazdı. Yeni bölümde yayınlanacak.

TÜRK pop müziğinin efsane ismi Sezen Aksu, Kanal D'nin fenomen dizisi 'Eşref Rüya' için özel bir esere imza attı. Aksu'nun kaleminden çıkan 'Eşref Saati', yeni bölümde izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

SEZEN AKSU İMZASI DAMGA VURDU

Her bölümüyle büyük ilgi gören 'Eşref Rüya', bu kez müzik dünyasının en güçlü isimlerinden biriyle adından söz ettiriyor. Dizinin sarsıcı aşk hikayesi ve çarpıcı karakterleri, Sezen Aksu'nun yazdığı şarkıyla daha da etkileyici bir boyut kazanıyor. Sözleri Sezen Aksu'ya ait olan 'Eşref Saati', dizinin ruhunu yansıtan özel bir eser olarak dikkat çekiyor.

YORUM NAZLI BİLGİNER YENGİ'DEN

'Eşref Saati'nin bestesi başarılı müzisyen Aytuğ Yargıç imzası taşırken, şarkıyı güçlü sesiyle Nazlı Bilginer Yengi seslendirdi. Duygusal yoğunluğu yüksek eser, dizinin yeni bölümünde izleyici karşısına çıkacak.

TİMSBİ imzalı Eşref Rüya, yeni bölümleriyle her çarşamba akşamı Kanal D'de.

Kaynak: DHA

