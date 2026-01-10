Sezen Aksu karantinaya alındı

Türk pop müziğinin efsane isimlerinden Sezen Aksu'dan hayranlarını endişelendiren bir haber geldi. Usta sanatçı koronavirüse yakalandı.
Test sonucunun belli olmasının ardından önlem alan Sezen Aksu'nun, İstanbul Kanlıca'daki evinde karantinaya girdiği belirtildi. Sanatçının süreci doktorların önerileri doğrultusunda evinde geçirdiği ifade edildi.
Sezen Aksu'nun sağlık durumuna ilişkin bilgileri kardeşi Nihat Yıldırım paylaştı. Sanatçının evde istirahat ettiğini belirten Yıldırım, genel sağlık durumunun iyi olduğunu aktardı.
Nihat Yıldırım, Sezen Aksu'nun Covid-19'u hafif semptomlarla geçirdiğini ve durumunun endişe verici olmadığını söyledi. Usta sanatçının tedbir amaçlı olarak karantinada bulunduğu kaydedildi.
