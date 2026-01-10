Sezen Aksu karantinaya alındı - Son Dakika
10.01.2026 10:30
Türk pop müziğinin usta ismi Sezen Aksu'nun Covid-19 testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Kanlıca'daki evinde karantinaya giren sanatçının sağlık durumunun iyi olduğu ve hastalığı hafif semptomlarla atlattığı açıklandı.

Türk pop müziğinin efsane isimlerinden Sezen Aksu'dan hayranlarını endişelendiren bir haber geldi. Usta sanatçı koronavirüse yakalandı.

KARANTİNAYA GİRDİ

Test sonucunun belli olmasının ardından önlem alan Sezen Aksu'nun, İstanbul Kanlıca'daki evinde karantinaya girdiği belirtildi. Sanatçının süreci doktorların önerileri doğrultusunda evinde geçirdiği ifade edildi.

Sezen Aksu'nun sağlık durumuna ilişkin bilgileri kardeşi Nihat Yıldırım paylaştı. Sanatçının evde istirahat ettiğini belirten Yıldırım, genel sağlık durumunun iyi olduğunu aktardı.

HASTALIĞI HAFİF SEMPTOMLARLA GEÇİRİYOR

Nihat Yıldırım, Sezen Aksu'nun Covid-19'u hafif semptomlarla geçirdiğini ve durumunun endişe verici olmadığını söyledi. Usta sanatçının tedbir amaçlı olarak karantinada bulunduğu kaydedildi.

