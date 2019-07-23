Son Dakika Haberleri: Sezen Aksu'nun babası taburcu oldu
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Sezen Aksu'nun babası taburcu oldu

12 dakika önce

Ünlü sanatçı Sezen Aksu'nun babası Sami Yıldırım, tedavi gördüğü hastaneden taburcu olurken, Aksu, babasını hastanede biran olsun yalnız bırakmadı.

Sezen Aksu'nun babası taburcu oldu, System.String[]
Ünlü sanatçı Sezen Aksu'nun babası Sami Yıldırım, tedavi gördüğü hastaneden taburcu olurken, Aksu, babasını hastanede biran olsun yalnız bırakmadı.

Ünlü sanatçı Sezon Aksu'nun babası Sami Yıldırım, geçtiğimiz hafta zatürre ve solunum sıkıntısı nedeniyle aniden rahatsızlanmış ve İzmir Kent Hastanesinde yoğun bakıma kaldırılmıştı. Yıldırım'ın tedavisi tamamlandı. Yoğun bakım ünitesinde durumu iyiye giden Yıldırım, doktorlarının uygun görmesiyle tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu.

Ünlü sanatçı Sezen Aksu da sık sık babasını ziyaret ederek yalnız bırakmadı. - İZMİR
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Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 04:53 Kaynak: İHA
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