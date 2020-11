Sezen Aksu'nun hediye parçasına klip çeken Nisan Nicole Rona geliri kadın STK'larına bağışlayacak

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehirli radyo programcısı Hakan Fatih Mert'in programına konuk olan sanatçı Nisan Nicole Rona, Sezen Aksu'nun kendisine 'Gidiyorum' adlı parçayı hediye ettiğini belirterek, klip gelirlerini kadın sivil toplum kuruluşlarına bağışlayacağını söyledi.

Sanatçı Nisan Nicole Rona, radyo programcısı Hakan Fatih Mert'in programına konuk oldu. Rona ile sağlık, sanat, müzik, kadına şiddet üzerine konuşan Mert, sanatçıların müzik üretirken nasıl bir yol izledikleri hakkında sohbet etti. Kendini şanslı hissettiğini ve kulağa hoş gelen her şeyi dinlediğini belirten Rona, "Kitap yazarsın, müzik yaparsın her şeyin bir amacı olmalı. Benim yaptığım işlerde mutlaka bir mesaj amacı var" dedi.

Sezen Aksu'nun kendisine hediye ettiği "Gidiyorum" adlı parçaya klip çeken ve çektiği klipte kadına şiddeti ana tema olarak işlediğini söyleyen Rona, "Kliplerimde anlatmak istediğim şeyler var. Kadına şiddet artık salt bir konu, şarkı ve kliplerde bir şeyler anlatmak gerektiğini düşünüyorum. Havuz başında mayolu klip çekmem, bu bana göre bir şey değil. Bir sonraki klibimde ise doğaya önem vermeyi anlatacağım. Kliplerimde mesaj vereceğim. Müzikte, sanatta amaca yönelik olmalı. Şiddete maruz kalan kadınlar, maddi, çocukların varlığı ve sevdiğinden ayrılamayan şiddet mağduru kadınlar var. Gidebilen gidiyor ama gidemeyen maalesef ölüyor. Kadına şiddete herkes dikkat çekmeli" dedi.

Klip gelirlerinin büyük bölümünü kadın platformlarına bağışlayacağını da belirten Rona, programcı Hakan Fatih Mert ile yaklaşık 30 dakikalık sohbet gerçekleştirdi.

Mert, Kırşehir merkezli yayın gerçekleştiren radyoda Ersan Er, Jale Bekar, Faruk K, Oğuz Saral, İdris Altuner, gibi bilindik sanatçıları da konuk almıştı. Radyo programı sosyal medya üzerinden de canlı olarak veriliyor. - KIRŞEHİR