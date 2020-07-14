Sezer: "Darbelere de darbecilere de 'dur' dedik" - Son Dakika

Sezer: "Darbelere de darbecilere de 'dur' dedik"

Memur-Sen Adana İl Başkanı Mehmet Sezer, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 4. yıldönümünde bir mesaj yayınlayarak, "15 Temmuz sadece bir kahramanlık destanı değil aynı zamanda küresel terör güçlerine karşı bir başkaldırıdır.

Memur-Sen Adana İl Başkanı Mehmet Sezer, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 4. yıldönümünde bir mesaj yayınlayarak, "15 Temmuz sadece bir kahramanlık destanı değil aynı zamanda küresel terör güçlerine karşı bir başkaldırıdır. Bu başkaldırının sonuçlarından birisi de Ayasofya'nın açılmasıdır" dedi.

Son Dakika: Türkiye'de 14 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 20 kişi hayatını kaybetti, 992 yeni vaka tespit edildi
Cumhurbaşkanı'na suikast timindeki tek firari, 4 yıldır her yerde aranıyor
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ermenistan'ın dost ve kardeş Azerbaycan'a yaptığı saldırıları şiddetle kınıyorum


15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayınlayan Memur-Sen Adana İl Başkanı Mehmet Sezer, 15 Temmuz'un birliğimizi ve beraberliğimizi pekiştirdiğimiz, bir millet olma uğrunda sokaklara dökülerek küresel çetelere ve uluslararası şer cephelerine hizmet eden içimizdeki hainlere karşı uğruna canımızı verdiğimiz sonrasında yaşanan gelişmelere baktığımızda ise egemen güçlerin kontrolünden çıkarak bağımsızlığımızı tüm dünyaya ilan ettiğimiz bir kahramanlık destanı olduğunu söyledi.


Türkiye Cumhuriyeti var olduğundan bu yana ülkemizin sayısız defalar hem içerden hem dışardan ihanete uğradığının altını çizen Başkan Sezer, "FETÖ tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz ihanet kalkışması bizi birbirimize daha da kenetlendirdi. Camilerden okunan salalar, havuz sularıyla alınan abdestler imanımızı kuvvetlendirdi. O gece hainlerin, milletimize ve devletimize karşı giriştiği kalkışmanın başarılı olmaması için vatanı ve milleti uğruna, al bayrağın dalgalanması, ezanların sonsuza dek yankılanması için göğsünü kurşunlara, bedenini bombalara siper eden milletimiz kazanmıştır. 15 Temmuz, hep birlikte Türkiye olduğumuzun, farklılıklarımızla bir ve bütün olduğumuzun, yürek yüreğe, omuz omuza verdiğimizde tüm hainlere kök söktürecek inanca ve iradeye sahip olduğumuzun tüm dünyaya ilan edildiği bir gündür. Emperyalist küresel güçlere, "dur" dediğimiz o gece bağımsızlığımızı yeniden tüm dünyaya ilan ettiğimiz ve sonuçlarına baktığımızda Ayasofya'nın ibadete açılmasına varana kadar çok önemli gelişmeleri doğuran tarihin akışını değiştirdiğimiz bir gecedir" ifadelerini kullandı.


15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen hain darbe girişiminde şehit olan kahramanlarımızı rahmetle şehit olmak için öne atılan ancak gazilik payesi kazanan kahramanlarımızı da minnetle andığını ifade eden Mehmet Sezer, "Milletimizi bir birine düşürmeye çalışan, vatanımızı bölme planları yapan, bayrağımıza kast eden bedbahtlar bilsinler ki milletimiz şimdi birbirine çok daha fazla kenetlenmiş bir durumdadır. Bu bundan sonra da ilelebet devam edecek ve Allah'ın izniyle İ'la-yıkelimetullah sancağını zirveye dikmemize vesile olacaktır" dedi. - ADANA

Mehmet Sezer, Memur Sen, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 14:28 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sezer: 'Darbelere de darbecilere de 'dur' dedik' - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

20:22 Son Dakika: Türkiye'de 14 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 20 kişi hayatını kaybetti, 992 yeni vaka tespit edildi 20:16 Cumhurbaşkanı'na suikast timindeki tek firari, 4 yıldır her yerde aranıyor 19:50 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ermenistan'ın dost ve kardeş Azerbaycan'a yaptığı saldırıları şiddetle kınıyorum 19:44 Günün yürek dağlayan fotoğrafı! Selde hayatını kaybeden 4 kişiden 3'ü yan yana defnedildi 19:18 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs kısıtlamaları bir süre daha devam edecek 18:47 İş gücü piyasasında normalleşme sürecinin hızlandırılmasına dair kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Kısa çalışma ödeneği uzuyor 16:47 Barda işe başlayan kadın, kaçırılıp ormanlık alanda tecavüze uğradı 15:58 Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı 15:09 Son Dakika: İdlib'de Türk-Rus ortak devriyesine düzenlenen bombalı saldırıda can kaybı yaşanmadı 14:18 Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim 14:02 Denizli'de halk diken üstünde! 174 kişiyi akrep soktu, 5 kişiyi yılan ısırdı 13:23 Tecavüz skandalıyla sarsılan prestijli üniversite, öğrencilerine 'cinsel rıza' dersi verecek 13:12 Sabah uyanıp bahçesine çıkan vatandaş, şaha kalkmış otomobili görünce hayatının şokunu yaşadı 13:03 "Toprağa gömülmek istemiyorum" diyen Cenk Eren: Vücudumu üniversiteye bağışlayabilirim 12:40 Bir garip koronavirüs vakası! 35 gündür denizde olan balıkçılardan 57'sinin testi pozitif çıktı
Son Dakika: Türkiye'de 14 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 20 kişi hayatını kaybetti, 992 yeni vaka tespit edildi
20:22
Cumhurbaşkanı'na suikast timindeki tek firari, 4 yıldır her yerde aranıyor
20:16
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ermenistan'ın dost ve kardeş Azerbaycan'a yaptığı saldırıları şiddetle kınıyorum
19:50
Günün yürek dağlayan fotoğrafı! Selde hayatını kaybeden 4 kişiden 3'ü yan yana defnedildi
19:44
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs kısıtlamaları bir süre daha devam edecek
19:18
İş gücü piyasasında normalleşme sürecinin hızlandırılmasına dair kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Kısa çalışma ödeneği uzuyor
18:47
Barda işe başlayan kadın, kaçırılıp ormanlık alanda tecavüze uğradı
16:47
Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı
15:58
Son Dakika: İdlib'de Türk-Rus ortak devriyesine düzenlenen bombalı saldırıda can kaybı yaşanmadı
15:09
Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim
14:18
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2020 21:00:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sezer: "Darbelere de darbecilere de 'dur' dedik" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]