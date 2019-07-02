Son Dakika Haberleri: "Sezona eksi 6 puanla başlamak üzücü bir şey"
Son Dakika Güncel Haber

"Sezona eksi 6 puanla başlamak üzücü bir şey"

1 saat önce

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un teknik direktörü Fuat Çapa, eski futbolcuları Sebastian Pinto'nun, alacaklarıyla ilgili başvurusu üzerine FIFA tarafından kulübün 6 puanının silinmesine ilişkin, "Sezonu bitirmiş olduğumuz kadroyla tekrar başlayabilirsek 6 puan büyük bir fark değil.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un teknik direktörü Fuat Çapa, eski futbolcuları Sebastian Pinto'nun, alacaklarıyla ilgili başvurusu üzerine FIFA tarafından kulübün 6 puanının silinmesine ilişkin, "Sezonu bitirmiş olduğumuz kadroyla tekrar başlayabilirsek 6 puan büyük bir fark değil." dedi.
Sezona eksi 6 puanla başlamak üzücü bir şey
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 09:01 Kaynak: AA
Sebastian Pinto, Eskişehirspor, Fuat Çapa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Putin, Savunma Bakanı Şoygu'yu denizaltıda çıkan yangının nedenlerini araştırmakla görevlendirdi İstanbul Büyükşehir Belediyesinde 2 üst düzey atama daha yapıldı ABD ve Rusya'da olağandışı hareketlilik! Acil toplantı çağrısı yapıldı Yeni parti kuracağı iddia edilen Ali Babacan hakkında FETÖ'ye yardımdan suç duyurusu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.7.2019 22:02:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Sezona eksi 6 puanla başlamak üzücü bir şey"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]