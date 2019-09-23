Son Dakika Haberleri: Sezonun ilk golünü Ramazan Aksoy attı
Son Dakika Spor Haber

Sezonun ilk golünü Ramazan Aksoy attı

23 dakika önce

Kayseri Mehmet Özet Süper Amatör Küme'de 2019-2020 sezonu hafta sonu oynanan 7 karşılaşma ile başladı.

Sezonun ilk golünü Ramazan Aksoy attı, System.String[]

Kayseri Mehmet Özet Süper Amatör Küme'de 2019-2020 sezonu hafta sonu oynanan 7 karşılaşma ile başladı.


Süper Amatör Küme açılış maçında Trend Gayrimenkulspor ile Kayseri Şekerspor Erkilet Stadı 1 Nolu Sahada karşı karşıya geldi. 2019-2020 sezonu ilk golünü Kayseri Şekerspor attı. Kayseri Şekerspor'da Trend Gayrimenkulspor karşısında 18.dakikada Ramazan Aksoy yeni sezonun ilk golünü atan isim olarak kayıtlara geçti. Yeşil-Beyazlılar Ramazan Aksoy'u yeni sezon öncesi Develispor'dan transfer etmişti. - KAYSERİ

Kayseri Şekerspor, Ramazan Aksoy, Mehmet Özet, Kayseri, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 09:21 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Marcao'nun maç sonu açıklaması Galatasaraylı taraftarları kızdırdı!
Galatasaray Yardımcı Antrenörü Levent Şahin: Derbide böyle bir takım izlemeyeceksiniz Canlı yayında Fatih Terim'e verdi veriştirdi: Rakip takımla uğraşacağına kendi işinle uğraş! Ömer Bayram, 2 haftada 2 asist yaptı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.9.2019 09:44:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sezonun ilk golünü Ramazan Aksoy attı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]