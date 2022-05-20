Shanghai Limanı, Kovid-19'un Kontrol Altına Alınmasıyla Konteyner Hacminde İstikrarlı Toparlanma Yaşıyor

SHANGHAİ, 19 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shanghai kenti Kovid-19'un son zamanlardaki yeniden canlanmasını kontrol altına aldıktan sonra tekrar işe dönüşü hızlandırırken, ana taşımacılık merkezlerinden biri olan Shanghai Limanı'nda konteyner hacmi toparlanarak normal kapasitenin yüzde 80'ini aştı. Shanghai Uluslararası Liman Grubu Limited Şirketi'ne (SIPG) göre, normal elleçleme hacmi günde yaklaşık 130.000 TEU (1 TEU, 20 feet'lik konteyneri ifade etmektedir) olan limanda Salı günü 110.000 TEU'luk günlük hacme ulaşıldı. Shanghai Limanı, karayolundaki yoğun trafik başta olmak üzere Kovid-19'un neden olduğu lojistik darboğazların üstesinden gelmek ve Yangtze Nehri Delta bölgesinde tedarik ve endüstriyel zincirleri istikrara kavuşturmak amacıyla, denizcilik şirketleri ve demiryolu departmanı ile işbirliğine giderek taşımacılık yöntemlerini çeşitlendirdi.

SIGP'ye göre, Nisan ayında su yoluyla aktarmalar limanın toplam hacminin yüzde 65'ini oluştururken demiryolu-denizyolu intermodal aktarmalar da rekor düzeye yükseldi. Ulaştırma Bakanlığı yetkililerinden Li Guoping bu ay başında yaptığı açıklamada, limanın Nisan ayında 3,08 milyon TEU'nun üzerinde konteynerin elleçlemesinin tamamladığını ve geçen yılın aynı ayında erişilen elleçleme miktarının yüzde 82,4'üne ulaştığını söylemişti. Li, limanın yılın ilk dört ayında, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,8 artışla 15,35 milyon TEU elleçlediğini sözlerine eklemişti. SIPG'nin üretim ve işletme departmanı personelinden Zhou Yong, Shanghai Limanı'nın 20.000'den fazla çalışanının günlük operasyonları sürdürebilmek için neredeyse iki aydır kapalı döngü yönetim altında çalıştığını söyledi.

Limanda bulunan tüm konteyner terminallerindeki operasyonlar, bir konteynerin elleçlemesinin ortalama iki dakikada tamamlanmasını sağlayan akıllı uzaktan kontrol sistemlerinin desteğiyle genel olarak istikrarını korudu. Shanghai Limanı daha önce konteyner sahasını 600.000 metrekareye genişletmişti ve soğuk zincir konteynerlerinin yerleştirileceği yerlerin sayısını artırmıştı. Zhou, "İşletmelerin salgın önleme ve kontrolü sürdürürken çalışma ve üretime yeniden başlamasını hızlandırmasıyla, limanın hacmi toparlanmaya devam edecek" dedi. 2021'de 47 milyon TEU'yu aşan konteyner elleçleme miktarıyla Shanghai Limanı, peş peşe 12 yıl dünyanın en işlek limanı oldu.