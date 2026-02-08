ÇİN'in kuzeyindeki Shanxi eyaletinde bir fabrikada meydana gelen patlamada 8 kişi hayatını kaybetti.
Çin'in kuzeyindeki Shanxi eyaletine bağlı Shuoyang kentinde bir fabrikada dün meydana gelen patlamada 8 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Geçen yıl haziran ayında kurulan fabrikanın hayvan yemi, kömür ürünleri ve yapı malzemeleri üzerine araştırmalar yürüttüğü belirtildi. Çin basını, patlamayla ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu.
Son Dakika › Dünya › Shanxi'de Fabrika Patlaması: 8 Ölü - Son Dakika
