Sheinbaum: ABD ile İletişim Güçlendirilecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Sheinbaum: ABD ile İletişim Güçlendirilecek

10.01.2026 22:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum, ABD'nin kartellere askeri müdahale tehditlerine yanıt verdi.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD'nin ülkedeki kartellere yönelik askeri müdahale tehditlerine ilişkin ABD hükümetiyle iletişimi daha da sıkılaştıracaklarını söyledi.

Ulusal Saray'daki günlük basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sheinbaum, ABD Başkanı Donald Trump'ın Meksikalı kartellere karadan saldıracakları yönündeki tehditlerine dikkati çekti.

Sheinbaum, "İletişimi daha da sıkılaştıracağız. Gerekirse Dışişleri Bakanı Juan Ramon de la Fuente'nin, ABD Dışişleri Bakanı (Marco Rubio) ile görüşmesi için talimat veririm. Aynı şekilde gerekirse Başkan Trump ile de konuşuruz." ifadesini kullandı.

Trump'ın tehditlerinin kendilerini şaşırttığını vurgulayan Sheinbaum, şunları kaydetti:

"İki ya da üç gün önce bizzat Bakan (Marco) Rubio, Meksika ile güvenlik konusunda yürütülen iyi koordinasyondan söz etti, bunu daha önce de birkaç kez dile getirmişlerdi. İlişkileri daha da güçlendirmek için ortak bir çalışma grubumuz var. Bu süreçle ilgili paylaştığımız bilgiler ve ele geçirilen laboratuvarlar da mevcut. Tüm bilgilere erişmelerini ve üzerinde çalıştığımız çerçevede koordinasyonun daha da güçlenmesini sağlamamız gerekiyor."

Sheinbaum, ABD ile sürekli işbirliği içinde olduklarını ve Meksika Ulusal Muhafızları ile ABD'nin Kuzey Komutanlığı arasında birkaç anlaşma yapıldığını hatırlattı.

ABD'nin ülkedeki kartellere karadan müdahale etme olasılığına vurgu yapan Sheinbaum, "Başka bir senaryoyu düşünmek istemiyoruz, aksine her iki ülkenin egemenliğinin ve Meksika'nın toprak bütünlüğünün korunması çerçevesinde koordinasyonun daha da güçlendirilmesi için mevcut senaryo üzerinde çalışmayı sürdürüyoruz." diye konuştu.

ABD Başkanı Trump, Fox News'e verdiği röportajda, "Kartellere karşı kara harekatlarına başlayacağız. Karteller Meksika'yı kontrol ediyor. Bu ülkede olup bitenleri görmek ve izlemek çok üzücü." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA

Dış Politika, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sheinbaum: ABD ile İletişim Güçlendirilecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ukrayna: Rusya iki sivil gemiye saldırı düzenledi Ukrayna: Rusya iki sivil gemiye saldırı düzenledi
Bu paraların hepsi bir araçtan çıktı, polis hemen el koydu Bu paraların hepsi bir araçtan çıktı, polis hemen el koydu
Uyuşturucu ve fuhuş skandalıyla gündeme gelen Bebek Otel’e jandarmadan baskın Uyuşturucu ve fuhuş skandalıyla gündeme gelen Bebek Otel'e jandarmadan baskın
Trump’tan Suriye çağrısı: Barış görmek istiyorum Trump'tan Suriye çağrısı: Barış görmek istiyorum
Ünlülere yeni uyuşturucu operasyonu Aralarında Selen Görgüzel de var Ünlülere yeni uyuşturucu operasyonu! Aralarında Selen Görgüzel de var
İran’daki gösterilerde ölü sayısı katlanarak artıyor İran'daki gösterilerde ölü sayısı katlanarak artıyor

23:10
Şampiyonluğun arkasındaki o sır: Fenerbahçe’de Domenico Tedesco rüzgarı
Şampiyonluğun arkasındaki o sır: Fenerbahçe'de Domenico Tedesco rüzgarı
23:01
Ölümden dönen Murat Cemcir’in son hali ortaya çıktı
Ölümden dönen Murat Cemcir'in son hali ortaya çıktı
22:32
Tedesco’dan şampiyonluk sonrası ayrılık açıklaması: Vedalar olabilir
Tedesco'dan şampiyonluk sonrası ayrılık açıklaması: Vedalar olabilir
22:06
Tehditler havada uçuştu, apar topar yayını kestiler: Seni bitiririm
Tehditler havada uçuştu, apar topar yayını kestiler: Seni bitiririm
21:51
Trump’tan İran’a bir tehdit daha: Müdahaleye hazırız
Trump'tan İran'a bir tehdit daha: Müdahaleye hazırız
21:36
Bülent Ersoy, kameralar fazla yaklaşınca çileden çıktı
Bülent Ersoy, kameralar fazla yaklaşınca çileden çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2026 23:53:14. #7.11#
SON DAKİKA: Sheinbaum: ABD ile İletişim Güçlendirilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.