Shgm Haklı Bulduğu 915 Yolcunun Mağduriyetini Giderdi
2 saat önce
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) haklı bulduğu, şikayetçi 915 havayolu yolcusunun mağduriyetlerini giderilmesini sağladı.
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
(SHGM) haklı bulduğu, şikayetçi 915 havayolu yolcusunun mağduriyetlerini giderilmesini sağladı.
SHGM'ye 2018 yılında, havayolları ile ilgili uçağa kabul edilmeme, uçuş iptali, rötar, sınıf değişikliği dahil, çeşitli konularda 2 bin 225 yolcu şikayeti yapıldı.
SHGM Yolcu Hakları Koordinato¨rlu¨gˆu¨'ne, posta ile 20, c¸evrimic¸i form ile 2 bin 205 bas¸vuru yapıldı. SHGM, havayolu işletmelerinin aleyhine işlem yaptıkları 915 yolcunun haklı olduğuna karar vererek, bu yolcuların mağduriyetlerinin giderilmesini sağladı. Buna karşılık, 2 bin 382 bas¸vuru olumsuz degˆerlendirilirken, 225 bas¸vuruyla ilgili işlemler ise sürüyor.
Çevrimiçi formlardan, 2017 yılı içinde yanıtlanamayan 1,297 bas¸vuru ile ilgili is¸lemlerin sürmesi nedeniyle, bu dönemde yanıtlandı. - Berlin
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 12:36 Kaynak: DHA
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