Siber dolandırıcılara operasyon: 54 kişi tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Siber dolandırıcılara operasyon: 54 kişi tutuklandı

Haberin Videosunu İzleyin
Siber dolandırıcılara operasyon: 54 kişi tutuklandı
15.12.2025 08:21  Güncelleme: 11:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Siber dolandırıcılara operasyon: 54 kişi tutuklandı
Haber Videosu

Jandarma, 8 ildeki operasyonlarda 78 şüpheliyi yakaladı, 54'ü tutuklandı. Dolandırıcılığa son verildi.

Jandarma Genel Komutanlığında 8 ilde 'Siber Dolandırıcılık' suçuna yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 78 şüpheli yakalanırken 54'ü tutuklandı. Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 8 il merkezli 'Siber Dolandırıcılık' suçuna yönelik düzenlenen operasyonlarda; son 3 yıl içerisinde hesaplarında 689 milyon lira işlem hacmi bulunan 78 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerin; 54'ü tutuklandı, 20'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

HAKSIZ KAZANÇ SAĞLADIKLARI TESPİT EDİLDİ

Bu kişiler aracılığıyla işlenen 'Siber Dolandırıcılık' suçlarıyla vatandaşların maddi ve manevi zarara uğraması engellendi. Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarınca; Ankara, Şanlıurfa, Aydın, Yalova, Konya, Elazığ, Ordu ve Van merkezli gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; sosyal medya hesapları üzerinden 'yatırım danışmanlığı, beyaz eşya, motorlu araç, dekorasyon ve kadın bakım ürünleri satışı' gibi sahte ilanlarla dolandırıcılık yaptıkları, internet siteleri üzerinden sahte e-ticaret siteleri kurarak vatandaşlarımızı kandırdıkları, vatandaşlara ait kişisel bilgileri ele geçirdikleri, sosyal medya platformları üzerinden 'yüksek gelirli kazanç vaadi' adı altında haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.

Kaynak: İHA

Dolandırıcılık, Teknoloji, Operasyon, Jandarma, Güvenlik, 3-sayfa, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Siber dolandırıcılara operasyon: 54 kişi tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yüzyılın Konut Projesinde geri sayım başladı İşte ilk kura tarihi Yüzyılın Konut Projesinde geri sayım başladı! İşte ilk kura tarihi
Bilal Erdoğan: İçimizdeki hainlere verdiğimiz primlerle Cumhurbaşkanı’mızın gücünü azalttık Bilal Erdoğan: İçimizdeki hainlere verdiğimiz primlerle Cumhurbaşkanı'mızın gücünü azalttık
İsrail’den bir açıklama daha Hanuka kutlamalarındaki saldırı sonrası ipler gerildi İsrail'den bir açıklama daha! Hanuka kutlamalarındaki saldırı sonrası ipler gerildi
Yunanistan’da olay görüntü Başbakanı durdurup alkolmetre üflettiler Yunanistan'da olay görüntü! Başbakanı durdurup alkolmetre üflettiler
Benzine 2 lira 2 kuruş indirim geliyor Benzine 2 lira 2 kuruş indirim geliyor
Reyyan Apartmanı davasında tutuklu sanık kalmadı Reyyan Apartmanı davasında tutuklu sanık kalmadı
Türk çiftçisi çöpe atıyor, Avrupa’da kilosu 35 bin TL’den satılıyor Türk çiftçisi çöpe atıyor, Avrupa'da kilosu 35 bin TL'den satılıyor

11:45
Yüzyılın Konut Projesi’nde başvurular bitiyor, kura aşamasına geçilecek
Yüzyılın Konut Projesi'nde başvurular bitiyor, kura aşamasına geçilecek
11:41
Mücahit Birinci’den bomba tepki: Bunları mı seyredeceğiz haber mi dinleyeceğiz
Mücahit Birinci'den bomba tepki: Bunları mı seyredeceğiz haber mi dinleyeceğiz?
11:37
Burak Yılmaz’dan istifa kararı Şehirden ayrılıyor
Burak Yılmaz'dan istifa kararı! Şehirden ayrılıyor
11:25
Gülşah Durbay son yolculuğuna uğurlanıyor Özgür Özel ağlamaktan konuşamadı
Gülşah Durbay son yolculuğuna uğurlanıyor! Özgür Özel ağlamaktan konuşamadı
11:08
Dişçi eşlerin infial yaratan istismarı iddianamede: Koca tecavüz etti, karısı dudağından öptü
Dişçi eşlerin infial yaratan istismarı iddianamede: Koca tecavüz etti, karısı dudağından öptü
11:00
Ülke resmen felaketi yaşıyor Uçuşlar iptal edildi, yüzlerce rötar var
Ülke resmen felaketi yaşıyor! Uçuşlar iptal edildi, yüzlerce rötar var
10:58
Hande Sarıoğlu, uyuşturucudan gözaltına alındığı iddialarına ateş püskürdü
Hande Sarıoğlu, uyuşturucudan gözaltına alındığı iddialarına ateş püskürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2025 12:10:37. #7.13#
SON DAKİKA: Siber dolandırıcılara operasyon: 54 kişi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.