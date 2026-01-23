Siber Dolandırıcılık Operasyonu: 118 Gözaltı - Son Dakika
Siber Dolandırıcılık Operasyonu: 118 Gözaltı

23.01.2026 08:49
17 ilde düzenlenen operasyonlarda 118 şüpheli yakalandı, 68’i tutuklandı. Dolandırıcılık yöntemleri tespit edildi.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 17 il merkezli 'Siber dolandırıcılık' operasyonlarında 118 şüphelinin yakalandığını, 68'inin tutuklandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, jandarma tarafından son 2 haftada düzenlenen operasyonları sanal medya hesabından duyurdu. Buna göre; 2020-2026 yılları içinde hesaplarında 2 milyar 183 milyon TL işlem hacmi bulunan 118 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin; yasa dışı bahis oynattıkları ve suçtan elde edilen paranın nakline aracılık ettikleri, ele geçirdikleri kişisel veriler ile vatandaşları dolandırdıkları, mağdur vatandaşların banka hesaplarından bilgileri dışında para çekerek haksız kazanç sağladıkları, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak irtibata geçtikleri vatandaşları dolandırdıkları, sanal medya üzerinden 'yatırım danışmanlığı, ürün satışı, satılık ev ilanı, sosyal yardım başvurusu' gibi sahte ilanlarla dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi. Şüphelilerin 68'i çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı, 45'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı, diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Kaynak: DHA

Dolandırıcılık, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
