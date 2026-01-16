Siber Dolandırıcılık Operasyonu: 14 Tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Siber Dolandırıcılık Operasyonu: 14 Tutuklama

Siber Dolandırıcılık Operasyonu: 14 Tutuklama
16.01.2026 01:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın merkezli operasyonda 'jigolo' dolandırıcılığı yapan 19 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

AYDIN merkezli 6 ilde, internet üzerinden 'jigolo' ve 'kolay kazanç' vaadiyle vatandaşları dolandıran siber suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, internet üzerinden 'jigolo' ve 'kolay kazanç' vaadiyle vatandaşları dolandıran siber suç örgütüne eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Yaklaşık bir yıl süren teknik ve fiziki takibin ardından jandarma ekipleri; Aydın, İstanbul, Tekirdağ, Bursa, Diyarbakır ve Mersin'de belirlenen adreslere baskın düzenledi. Operasyonlarda 19 şüpheli yakalanırken, 1 kişinin yurt dışına kaçtığı belirlendi.

Şüphelilerin, sanal medya ve sahte internet siteleri üzerinden mağdurlarla iletişime geçtiği, ele geçirdikleri kişisel bilgileri tehdit ve şantaj amacıyla kullandıkları tespit edildi. MASAK incelemesinde örgüte ait hesaplarda toplam 226 milyon 455 bin TL'lik şüpheli para trafiği belirlendi.

14 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Geniş güvenlik kapsamında Nazilli Adliyesine sevk edilen 19 şüpheli mahkemeye çıkarıldı. Şüpheliler hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'nitelikli dolandırıcılık', 'kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi' ve 'tehdit' suçlarından işlem yapıldı. Şüphelilerden 14'ü tutuklanarak Nazilli E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderilirken, 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yurt dışına kaçan şüpheli için ise yakalama kararı çıkarıldı.

Kaynak: DHA

Dolandırıcılık, Güvenlik, Güncel, Aydın, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Siber Dolandırıcılık Operasyonu: 14 Tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Estetik olmak istedi, hayatının şokunu yaşadı Estetik olmak istedi, hayatının şokunu yaşadı!
Galatasaray’ın Hakan Çalhanoğlu için yapacağı teklif belli oldu Galatasaray'ın Hakan Çalhanoğlu için yapacağı teklif belli oldu
Hollanda’nın Utrecht kentinde meydana gelen patlama yangına yol açtı Hollanda'nın Utrecht kentinde meydana gelen patlama yangına yol açtı
İsrail, İran devlet bankası Bank Melli’yi “terör örgütü“ listesine aldı İsrail, İran devlet bankası Bank Melli'yi "terör örgütü" listesine aldı
Adana’da 2 çocuğunu tabancayla öldüren baba intihar etti Adana'da 2 çocuğunu tabancayla öldüren baba intihar etti
Silahı kafasına doğrultup defalarca tetiğe bastı, gerçek bambaşka çıktı Silahı kafasına doğrultup defalarca tetiğe bastı, gerçek bambaşka çıktı

22:58
Kuyumcudan 3 milyon liralık altın çalıp kaçtı
Kuyumcudan 3 milyon liralık altın çalıp kaçtı
22:52
Sergen Yalçın’dan taraftarlara transfer müjdesi
Sergen Yalçın'dan taraftarlara transfer müjdesi
22:39
Şanlıurfa’da kanalda kaybolan sürücünün cansız bedeni Suriye’de bulundu
Şanlıurfa'da kanalda kaybolan sürücünün cansız bedeni Suriye'de bulundu
22:21
Beşiktaş 3 golle kupada 2’de 2 yaptı
Beşiktaş 3 golle kupada 2'de 2 yaptı
21:44
Beyaz Saray: İran, 800 idamı durdurdu
Beyaz Saray: İran, 800 idamı durdurdu
21:21
Silahı kafasına doğrultup defalarca tetiğe bastı, gerçek bambaşka çıktı
Silahı kafasına doğrultup defalarca tetiğe bastı, gerçek bambaşka çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2026 02:20:26. #7.11#
SON DAKİKA: Siber Dolandırıcılık Operasyonu: 14 Tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.