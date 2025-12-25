Siber Güvenlik Başkanlığı'nda Yapı Değişikliği - Son Dakika
Siber Güvenlik Başkanlığı'nda Yapı Değişikliği

25.12.2025 02:42
Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Siber Güvenlik Başkanlığı'nın yetki ve yapısı yeniden düzenlendi.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Siber Güvenlik Başkanlığı'nın yetki ve sorumluluklarında kapsamlı değişikliklere gidildi. Resmi Gazete'de yayımlanan 192 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Başkanlığın görev alanına dijital devlet ve kamuda yapay zeka başlıkları eklendi; teşkilat yapısı yeniden düzenlendi.

Kararnameye göre Başkanlık, siber güvenlik ve dijital devlet alanında mevzuat çalışmalarını yürütecek, ulusal strateji ve eylem planlarını hazırlayacak ve uygulamaları koordine edecek. Dijital devlet kurumsal mimarisinin oluşturulması, kamu kurumlarının bilişim ürün ve sistemlerine ilişkin idari, mali ve teknik standartların belirlenmesi de Başkanlığın görevleri arasına alındı.

Yeni düzenlemeyle e-Devlet Kapısı ile dijital devlet ortak ürün ve hizmetlerinin geliştirilmesi ve işletilmesi, kamu bilişim projelerinde proje yönetim standartlarının belirlenmesi ve bu projelerin mali-teknik boyutlarına ilişkin Strateji ve Bütçe Başkanlığına görüş verilmesi öngörüldü.

Kamuda yapay zeka uygulamalarına yönelik mevzuat çalışmaları, ulusal politika ve stratejilere katkı, veri yönetişimi ilke ve standartlarının belirlenmesi ile ortak veri alanı altyapısının hayata geçirilmesi de görev kapsamına girdi.

Teşkilat yapısı değişti

Kararnameyle Başkanlığın yapısı da yeniden şekillendirildi. Buna göre Başkanlık; Başkan, üç başkan yardımcısı ve hizmet birimlerinden oluşacak. Yurtiçinde yediye kadar temsilcilik kurulabilecek, yurtdışı teşkilatı oluşturulabilecek. Ayrıca Cumhurbaşkanı kararıyla yurtiçinde veya yurtdışında, görev alanıyla ilgili şirket kurulmasının önü açıldı.

Teşkilat bünyesinde Kamu Yapay Zeka Genel Müdürlüğü, Dijital Devlet Genel Müdürlüğü, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı ihdas edildi. Özel Kalem Müdürlüğü de yapıya eklendi.

Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girerken, hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütecek.

Kaynak: ANKA

Siber Güvenlik Başkanlığı, Teknoloji, Politika, Güncel, Son Dakika

